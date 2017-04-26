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«Енергоатом» заплатить 132 мільйони за коштовно-дешеве обладнання білорусам із Латвії

26 Квітня 2017

ДП «НАЕК «Енергоатом» 11 квітня за результатами тендеру замовило фірмі «Raido Trading» (Латвія) обладнання для енергоблоку №2 Южно-Української АЕС за 3,80 млн євро, або 131,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року поставлять апаратуру, повний перелік якої наведено у таблиці нижче. Виробниками в угоді значаться UAB «Agava» (Литва) та «MSA a.s.» (Чехія). Остання належить російському ТОВ «Етерно» – спільному проекту ПАТ «Челябинський трубопрокатний завод» і державного ВАТ «Роснано».

Левова частина закупівлі, а саме 3,40 млн євро, припала на три системи управління резервних дизель-генераторів. Ціни їхніх складових частин не були опубліковані.

Відомі складові комплекту засобів для монтажу та обслуговування за 111 тис євро, причому деякі з них значно дорожчі від ринкових цін.

Наприклад, набори базових інструментів для електроніки Pro’sKit 1PK-813B купили по 649,57, або 18 796 грн. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу вдесятеро дешевше – по 1 842 грн.

Мультиметр APPA 99 замовили за 1 624 євро, або 46 989 грн. На ринку найдорожчий варіант цієї моделі APPA 99ІІІ коштує удев’ятеро дешевше – 5 064 грн.

Натомість деякі позиції з групового комплекту ЗІП за 72 тис євро дешевші від ринку.

Так, сенсорні екрани Siemens TP1200 Comfort (6AV2124-0MC01-0AX0) замовили по 476 євро, а Siemens TP2200 Comfort (6AV2124-0XC02-0AX0) – по 863 євро.

Першу модель нині можна знайти у продажу по 2 332 євро, а другу – по 4 229 євро. У Росії вони коштують відповідно 3 373 євро (203 тис руб.), та 4 792 євро (288 тис руб.).

Модулі цифрового входу Siemens DI 16x24VDC ST (6ES7 131-6BH00-0BA0) придбали по 18 євро. На eBay вони коштують $134180, або 124-166 євро.

Гарантійний строк зберігання апаратури до монтажу становить рік, експлуатації – 2 роки.

Ціна угоди на 37% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 208,25 млн грн.

«Raido Trading» належить білорусам Казіміру Гріневицу та Сергію Косцову. Вона почала отримувати підряди «Енергоатома» у квітні 2016 року й відтоді отримала їх на 17,52 млн євро. Зокрема у грудні 2016 року Запорізька АЕС замовила їй запчастин на 7,87 млн євро.

Нині єдиним конкурентом було харківське ТОВ «Вестрон», що на 60% належить американській фірмі «Westinghouse Electric Company». Рештою акцій володіє українське ПАТ «Хартрон», 50% якого належить ФДМУ, а 34% – фірмам Миколи Вахна і Ксенії Кучеренко.

ТОВ «НВП «ПК-Електрик» Олександра Гаврилюка, Олександра Переяславця, Юрія Ситника та Юрія Облакевича двічі подавало скаргу в АМКУ. Фірма скаржилась, що замовник має вибирати постачальника з відповідного Переліку, а при виборі іншого виробника – запланувати його оцінку. Проведення оцінки досить довге, що робить неможливим поставку продукції у відведені терміни. Адмінколегія не стала розглядати скарги через порушення строків подачі.

Найменування Кількість, од. Ціна за од., євро
Системи управління резервних дизель-генераторів блоку №2 (1СБ, 2СБ, 3СБ) 3 шт. 1 132 529,11
Комплект засобів для монтажу та обслуговування 1 к-т 110 598,06
Обладнання верхнього рівня САУ РДЕС блоку №2 1 шт. 99 255,35
Комплект ЗІП (груповий) 1 к-т 71 655,60
Обладнання програмно-технічного комплексу відеонагляду та контролю доступу 1 шт. 53 445,19
Засувка клинова А00 123-4040/200-250 по технічній воді ДГ 2 шт. 22 453,39

Довідково:

У 2009 році у Литві була зупинена Ігналінська АЕС. Проект закриття втілює консорціум, до якого входять виробник контейнерів «GNS» та німецька компанія «Nukem Technologies GmbH» – дочірнє підприємство «Атомстройекспорту» держконцерну «Росатом». Станом на січень демонтаж було виконано на чверть.

У 2016 році АЕС організувала 36 аукціонів із продажу непотрібного майна. На них продали більше 4 тис т різного металу і обладнання, що дозволило заробити додатково 1,22 млн євро, від продажу іншого майна було зароблено 0,53 млн євро.

У березні звільнився віце-спікер парламенту Литви Міндаугас Бастіс, якого звинувачували у зв’язках з «Росатомом».

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