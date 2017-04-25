Суддівські судді мають зарплату 200 тисяч гривень за чотиригодинний робочий день

Члени Вищої ради правосуддя, які мають розглядати скарги на суддів, займаються цим лише 4 години на день. При цьому заробітна плата члена ВРП складає близько 200 тисяч гривень на місяць.

Про це йдеться у розслідуванні Марини Ансіфорової «Час додому» для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Протягом тижня журналісти відвідували засідання ВРП. У понеділок, 3 квітня, рівно о 10-тій розпочалося засідання – представники Ради розглянули вісім питань, після чого о другій закрили засідання. У вівторок – засідання закрили о першій годині дня. У середу – відповідно о 14:15, а у четвер – питання Вищою радою правосуддя були вирішені взагалі до 12-тої дня.

Більшість питань була присвячена відкриттю дисциплінарних скарг і притягненню до дисциплінарної відповідальності так званих суддів Майдану – тих, хто своїми рішеннями обирав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для активістів, забороняв мирні зібрання та забирав права. За інформацією журналістів програми, у 90 % випадків на засіданнях цього тижня ВРП відмовляла у відкритті дисциплінарок, в той час як строки притягнення минають за два місяці.

«На один день вони виставляють по п’ять-шість максимум суддів і дуже часто або переносять, або просто не відкривають провадження», – каже юрист Роман Маселко.

За новим законом, місячний оклад члена Ради – близько 200 тисяч гривень на місяць.

Не перенапружується і керівництво Нацагентства з питань запобігання корупції. Журналісти виявили, що голова НАЗК Наталя Корчак йде з роботи рівно по закінченню робочого дня – у вівторок, 4 квітня, – о 18:22, у середу – о 17:30, у четвер – о 18:22. У наступну середу очільниця НАЗК прийшла на роботу об 11:15, а поїхала о 16:05 .

Тиждень спостережень за НАЗК співпав із системними проблемами у роботі реєстру декларацій.

«В мене була зустріч, я зустрічалася з паном Ситником, в мене часто бувають зустрічі», – прокоментувала вона журналістам свій робочий графік. За минулий рік Наталя Корчак задекларувала 1 мільйон 325 тисяч заробітної плати.



ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Декларації, Люстрація, Суди