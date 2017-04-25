Прокуратура підозрює керівництво луганського вузу у заволодінні коштами на ремонті гуртожитку за 7 мільйонів

Прокуратура підозрює, що ректор, проректор з адміністративно-господарчої роботи, провідний юрисконсульт Східноукраїнського Національного університету імені Даля (Сєвєродонецьк) у змові з представниками приватних фірм заволоділи бюджетними коштами Держфонду регіонального розвитку під час ремонту гуртожитку та закупівлі паливних брикетів. Про це свідчить ухвала Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14 квітня.

За даними слідства, у 2016 році конкурсна комісія СНУ ім. В. Даля, до якої входять проректор з АГР (очолює її) та провідний юрисконсульт, провела процедуру закупівлі паливних брикетів «НЕСТРО» та капітального ремонту будівлі гуртожитку з термомодернізацією, розташованого у місті Сєвєродонецьк по вул. Маяковського, 24.

Посадові особи вузу в якості «технічних учасників» залучили підконтрольні їм приватні фірми – ТОВ «Дінамік» та ТОВ «БК «Антера». В результаті переможцем торгів було визначено ПП «Петров і К». За даними «ВДЗ», фірма запропонувала 7,38 млн грн.за ремонт гуртожитку, який необхідно було виконати до кінця 2016 року.

В подальшому сторони склали та підписали довідки про вартість ремонту. Однак, як встановило слідство, обсяги проведених робіт та ціна будматеріалі були завищені, в результаті чого університет безпідставного перерахував підряднику кошти за ремонт, який фактично не був виконаний. Ремонтні роботи тривають по теперішній час. В матеріалах справи не вказано, яку суму перерахував вуз.

Прокуратура також з’ясувала, що посадові особи СНУ ім. В. Даля після укладання з ПП «Петров і К» договору постачання паливних брикетів «НЕСТРО» завищила норми їх витрат, причому ці паливні брикети фактично не використовувались.

Крім того, за даними слідства, працівниками, які виконують будівельні роботи з ремонту гуртожитку, керує директор «Антери», контроль на місці та вирішення питань, пов’язаних з постачанням будівельних матеріалів та паливних брикетів, здійснює представник «Петров і К», а пускові та налагоджувальні роботи котельні СНУ ім. В. Даля, здійснювали фахівці ТОВ «Дінамік».

Суд задовольни клопотання прокуратури Луганської області, яка розслідує кримінальне провадження № 42017130000000031 від 08.02.2017, і надав доступ до реєстру руху грошових коштів «Антери».

На сайті СНУ ім. В. Даля вказано, що ректором вишу є Ольга Поркуян, проректор з адміністративно-господарчої роботи – Андрій Федоров. Провідний юрисконсульт Пролигін Є.А.

Наразі ПП «Петров і К» (місто Лисичанськ) записана на Анастасію Назарчук, керівником вказано Олександра Портнова. Засновником та директором київської «Антери» є мешканець селища Слав’яносербська Олександр Ковальчук.

У 2016 році засновником та директором «Антери» та ПП «Петров і К» була одна людина – луганчанин Ілля Луговий. Він у 2013 році закінчив СНУ імені Даля за спеціальністю Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології, шукав роботу водія або продавця консультанта в автосалон.

Починаючи з кінця 2015 року, ПП «Петров і К» регулярно виграє тендери, які організовують навчальні заклади Луганської області, у тому числі і СНУ імені Даля. «Антера» і «Петров і К» неодноразово разом брали учать у тендерах.

Засновником ТОВ «Дінамік» є луганчанин Дмитро Ширяєв та Олег Ширяєв, який очолює фірму.

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