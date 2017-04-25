«Порошенківець» з лікарні на Вінничині домовився зі своїм бізнес-партнером про найдорожчий Ксефокам

Ямпільська центральна районна лікарня (Вінницька обл) уклала угоду на купівлю нестероїдного протизапального і знеболюючого засобу Ксефокам за 442,98 грн. за упаковку, що суттєво вище за оптово-відпускну ціну, вказану у реєстрі Міністерства охорони здоров’я.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшло 20 угод на купівлю препарату бюджетним коштом, що були укладені медустановами та закладами з різних регіонів України, починаючи з листопаду минулого року. Найдешевше його замовила Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка за угодою з ТОВ «БАДМ-Б» – 331,41 грн за упаковку (за курсом НБУ на день укладання угоди 1 євро=27,25 грн).

Згідно реєстру МОЗ станом на 16 квітня 2015 р. оптово-відпускну ціну на Ксефокам у вигляді порошку для розчину для ін’єкцій (8 мг у флаконі, 5 флаконів в упаковці, вторинне пакування та випуск серії: Такеда Австрія ГмбХ, Австрія; виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування: Вассербургер Арцнайміттельверк ГмбХ, Німеччина) було встановлено на рівні 308,57 грн за упаковку (близько 11,6 євро по курсу того часу).

Рекорд з дорожнечі було встановлено також на Вінниччині – Ямпільська ЦРЛ уклала угоду з ФОП Ткач Олександр Васильович про постачання ксефокаму по 442,98 грн за упаковку (близько 15,3 євро за курсом на дату угоди).

Єдиним конкурентом на цих торгах був ФОП Загробський Іван Вікторович, це тренер з вільної боротьби у Ямпільській ДЮСШ. В ході торгів жоден учасник ціну не знижував, відтак економія на торгах склала 0,3%.

Головним лікарем КУ «Ямпільська ЦРЛ» є член виконкому Ямпільської міської ради Костянтин Ліваковський. У 2015 р. він балотувався до Ямпільської райради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність», але не пройшов.

Костянтин Ліваківський у своїй декларації вказав, що йому належить 33,3% від загального капіталу ТОВ «Пігулка+» (роздрібна торгівля лікарськими засобами по вул.Виговського, 10 у Ямполі). Партнерами головлікаря у цій фірмі є Станіслав Пасілецький і Олександр Ткач. Останній і є тим ФОПом, з Ямпільська ЦРЛ Ліваківського уклала угоду на коштовний Ксефокам.

Крім цього Олександр Ткач разом із батьком Василем Ткачем та Станіславом Пасилецьким є засновниками ТОВ «Спектр», що займається постачанням пари, гарячої води та кондиційованого повітря. На виборах 2015 р. балотувався як безпартійний висуванець від «ВО «Батьківщина» на посаду міського голови Ямполя, але посів лише четверте місце з 10,9% голосів.

За минулий рік головлікар Костянтин Ліваковський задекларував 157,8 тис.грн. зарплати за основним місцем роботи, 18,6 тис. грн – за сумісництвом. В минулому році він набув права на Mitsubishi Outlender (2008 р.в.), ціна якого на дату набуття у власність складала 380 тис.грн. Його дружина Людмила Ліваковська основний дохід отримала від підприємницької діяльності – 1 млн. 235,5 тис. грн. Ще 17,4 тис. грн вона отримала за основним місцем роботи і 11,5 тис. грн процентів. Крім цього, вона тримає на банківському рахунку 517,6 тис.грн. і володіє Volksvagen polo (2014 р.в.). Подружжя також володіє двома квартирами і кількома ділянками землі (в т.ч. 18,37 тис. кв. м у Ямполі і 19,76 тис. кв. м. у Гальжбіївці Ямпольского району області).

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору КУ «Ямпільська ЦРЛ» 442,98 ФОП Ткач Олександр Васильович ФОП Ткач Олександр Васильович Білокуракинська центральна районна лікарня 389,72 Відокремлений підрозділ «Центральна районна аптека №85 «КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Відокремлений підрозділ «Центральна районна аптека №85 «КП «Луганська обласна «Фармація Північ» … КУ «Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня» 332,47 ТОВ «БаДМ» 2016-11-14 КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» 331,41 ТОВ «БАДМ-Б» 2016-12-02 Оптово-відпускна ціна МОЗ 308,57

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