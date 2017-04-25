НОВИНИ

25.04.2017

Суддівські судді мають зарплату 200 тисяч гривень за чотиригодинний робочий день

Дубневичі виставили двох дилерів на тендер по скріпленням за 309 мільйонів, один з яких має проблеми з гарантією

Прокуратура підозрює керівництво луганського вузу у заволодінні коштами на ремонті гуртожитку за 7 мільйонів

Дороги Прикарпаття за 168 мільйонів доглядатиме «приватівець», якому допомагає вінницький дядько Березенка

Міноборони змусили прийняти куртки на 3 мільйона, терміни по яким були зірвані через грип у Харкові

«Порошенківець» з лікарні на Вінничині домовився зі своїм бізнес-партнером про найдорожчий Ксефокам

Державні геологи на три дні пропустили строк позову до «Голден Деррік» Фукса по боргу 3 мільйони

Іінтернат на Чернігівщині домовився з «Добрим лікарем» про нормовен на третину дорожчий від реєстру МОЗ

24.04.2017

«Турбоатом» відписав російсько-українській фірмі 77 мільйонів за роботи на Київській ГАЕС

У специфікації хмельницької лікарні було помилково вказано Аугментин, втричі дорожчий за реєстр МОЗ (додано)

Улюблена «прокладка» Журила отримала 84 мільйони Вільногірського ГМК, бо дешевші фірми «злились»

Прокуратура підозрює «СЕТАМ» у причетності до віджиму багатоповерхівки у біглого Шепелева (додано)

У Новогродівці та Ізмаїлі відшкодують гепатопротектор для пільговиків за цінами, значно вищими від МОЗівських

Суд залишив під арештом підлеглого Насірова, який спускав в регіони «темники» по розстрочкам для Онищенка

Улюбленець портовиків подолав чверть мільярда на паливному тендері морпорту Южний

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Міноборони змусили прийняти куртки на 3 мільйона, терміни по яким були зірвані через грип у Харкові

25 Квітня 2017

Суд зобов’язав Міністерство оборони прийняти від ТОВ «ІСО» куртки костюму утеплювача на 2,86 млн грн. Про це свідчить рішення Господарського суду м. Києва.

В листопаді минулого року за результатами торгів Міноборони уклало угоду з «ІСО» на постачання 5000 флісових курток на загальну суму  3,18 млн грн. Форму потрібно було поставити до 20 грудня 2016 року, але потім додатковою угоду строк дії договору продовжили до кінця березня.

В перші тижні дії договору сторони погодили зразки курток та форму їх пакування. Але потім фірма повідомила, що не можу вчасно виконати договір через епідемію грипу в Харкові, внаслідок чого захворіло багато її працівників. На підтвердження цього вона надала довідку Чернігівської регіональної Торгово-промислової палати.

На кінець року Міноборони встигло прийняти тільки 500 курток на загальну суму 318 тис грн.

В середині січня «ІСО» з вернулося до міністерства з проханням надіслати людей для оформлення актів приймання інших курток, але Міноборони відмовилося через закінчення строку дії договору.

Суд вирішив, що військові не надали доказів, що товар неякісний, а тому не мали права відмовлятися його приймати. За думкою суду, строк дії терміну поставок курток закінчувався весною разом з закінчення дії договору, а тому зобов’язав Міноборони оформити приймання форми.

Власником фірми «ІСО» є Сергій Кульбака. Минулого року фірма схожим шляхом через Госпсуд Києва суд змусила Міноборони оформити приймання спальних мішків на суму 2,60 млн грн. Судовий реєстр не містить інформацію про подачу військовими апеляції.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Карта скарбів Миколи Злочевського, Карла Волоха і Біллі Бонса
23 Квітня 2017

Федерація дзюдо України до Насірова: донецький авторитет і СБУ
18 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

25.04.2017

Луганськ Прокуратура підозрює керівництво луганського вузу у заволодінні коштами на ремонті гуртожитку за 7 мільйонів

І-Франк Дороги Прикарпаття за 168 мільйонів доглядатиме «приватівець», якому допомагає вінницький дядько Березенка

Харків Міноборони змусили прийняти куртки на 3 мільйона, терміни по яким були зірвані через грип у Харкові

Вінниця «Порошенківець» з лікарні на Вінничині домовився зі своїм бізнес-партнером про найдорожчий Ксефокам

24.04.2017

Київщина «Турбоатом» відписав російсько-українській фірмі 77 мільйонів за роботи на Київській ГАЕС

Дніпро Улюблена «прокладка» Журила отримала 84 мільйони Вільногірського ГМК, бо дешевші фірми «злились»

Київ Прокуратура підозрює «СЕТАМ» у причетності до віджиму багатоповерхівки у біглого Шепелева (додано)

Одеса Улюбленець портовиків подолав чверть мільярда на паливному тендері морпорту Южний

23.04.2017

Львів Львівська агронауковці розіграли мільйон на добрива між фірмами з одним власником

Луганськ Монополіст без конкуренції отримав 8 мільйонів «Лисичанськвугілля» на коштовні саморятівники

Донецьк Дилер МАЗу з нульовим статутником продав Маріуполю спецтехніки на 28 мільйонів

21.04.2017

Запоріжжя Поліція розбирається зі схемою виведення комунальних коштів під час ремонту ліфтів у Запоріжжі

Суми За рік вапно для «Сумихімпрому» за 161 мільйон від оточення Фірташа подорожчало майже на третину

Одеса Ізмаїльська лікарня замовила Клопіксол для пільговиків в 2,5 рази дорожче від МОЗівського рівня

Луцьк Завод «Укроборонпрому» замовив софту на 26 мільйонів фірмі, яка робила систему документообігу Гройсману

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ