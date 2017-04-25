Міноборони змусили прийняти куртки на 3 мільйона, терміни по яким були зірвані через грип у Харкові

Суд зобов’язав Міністерство оборони прийняти від ТОВ «ІСО» куртки костюму утеплювача на 2,86 млн грн. Про це свідчить рішення Господарського суду м. Києва.

В листопаді минулого року за результатами торгів Міноборони уклало угоду з «ІСО» на постачання 5000 флісових курток на загальну суму 3,18 млн грн. Форму потрібно було поставити до 20 грудня 2016 року, але потім додатковою угоду строк дії договору продовжили до кінця березня.

В перші тижні дії договору сторони погодили зразки курток та форму їх пакування. Але потім фірма повідомила, що не можу вчасно виконати договір через епідемію грипу в Харкові, внаслідок чого захворіло багато її працівників. На підтвердження цього вона надала довідку Чернігівської регіональної Торгово-промислової палати.

На кінець року Міноборони встигло прийняти тільки 500 курток на загальну суму 318 тис грн.

В середині січня «ІСО» з вернулося до міністерства з проханням надіслати людей для оформлення актів приймання інших курток, але Міноборони відмовилося через закінчення строку дії договору.

Суд вирішив, що військові не надали доказів, що товар неякісний, а тому не мали права відмовлятися його приймати. За думкою суду, строк дії терміну поставок курток закінчувався весною разом з закінчення дії договору, а тому зобов’язав Міноборони оформити приймання форми.

Власником фірми «ІСО» є Сергій Кульбака. Минулого року фірма схожим шляхом через Госпсуд Києва суд змусила Міноборони оформити приймання спальних мішків на суму 2,60 млн грн. Судовий реєстр не містить інформацію про подачу військовими апеляції.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Армія, Суди