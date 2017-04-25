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Іінтернат на Чернігівщині домовився з «Добрим лікарем» про нормовен на третину дорожчий від реєстру МОЗ

25 Квітня 2017

Замглайський дитячий будинок-інтернат (Чернігівська обл) уклав угоду з ТОВ «Добрий Лікар» на придбання нормовену, що застосовується при розладах венозної циркуляції та при геморої, за ціною суттєво більшої за вказану в реєстрі Міністерства охорони здоров’я.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Згідно реєстру МОЗ оптово-відпускна ціна нормовену (500 мг, 10 таблеток у блістері, 6 блістерів у пачці) складає 160,66 грн за упаковку. Переважна більшість з проаналізованих угод на придбання препарату бюджетним коштом була укладена за ціною, що була або нижче, або не перевищувала МОЗівську більше ніж на 5%. Найдешевше купівлю препарату передбачала угода між КЗ «Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни» і фрамдистриб’ютором ТОВ «БАДМ-Б» – 132,04 грн. за упаковку. До речі, частіше за все замовники обирали саму цю фірму або споріднене з нею ТОВ «БаДМ».

«БаДМ» брав участь і у тендері на поставку ліків, оголошеному Замглайським дитячим будинком-інтернатом. Його пропозиція передбачала загальну вартість угоди на 8% нижчу ніж запропонувало ТОВ «Добрий лікар». Зокрема, поставити нормовен «БаДМ» обіцяв за 160,82 грн. Але його пропозиція була дисквалікована через те, що учасник відмовився від підписання договору, і Замглайський дитячий будинок-інтернат домовився з ТОВ «Добрий лікар» про поставку нормовену за 218,50 грн. за упаковку, що на 36% більше за реєстр МОЗ.

ТОВ «Добрий лікар» зареєстровано у Чернігові. Його засновниками є чернігівець Юрій Щепінський та киянин Олександр Семінько, які внесли до статутного фонду по 500 грн. Олександр Семінько також був керівником ТОВ «Укрспетепло-Чернігів», яке зараз у стані припинення.

Замглайський дитбудинок очолює Сергій Могильний.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору
Замглайський дитячий будинок-інтернат 218,50 ТОВ Добрий Лікар 2016-11-07
Медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України 189,10 ТОВ «ФРАМ КО» 2017-02-22
Харківська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 43) 189,09 ТОВ «Своя Аптека» 2016-12-06
Оптово-відпускна ціна МОЗ 160,66    
КЗ СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» 158,41 ТОВ «БАДМ-Б» 2016-12-08
КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» 154,69 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 2016-09-19
КЗ «Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни» 132,04 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-02-15

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