Дубневичі виставили двох дилерів на тендер по скріпленням за 309 мільйонів, один з яких має проблеми з гарантією

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 21 квітня завершила приймати тендерні пропозиції щодо залізничного обладнання на очікувану суму 308,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч за 289,63 млн грн. планують замовити 1,61 млн комплектів скріплень рейкових пружних типу КПП Р65 та 22 тис комплектів – типу КПП Р50.

Згідно документації тендеру, скріплення повинні мати зусилля притиснення рейки до шпали не менше 20 кН. Тоді як у попередні роки завжди вимагались скріплення з зусиллям 25 кН.

Також за 19,21 млн грн. куплять 280 тис прокладок підрейкових товщиною 10 мм для скріплень КПП Р65 по 69 грн. Ці прокладки необхідні аби підняти вище рельсу, щоб менш кріпкі скріплення могли втримати їх.

Гарантійний строк має становити 100 млн т пропущеного вантажу або 3 роки експлуатації.

Спершу замовник оголосив об’єднану закупівлю, однак згодом на вимогу анонімного учасника довелось виділити вищезгадані підрейкові прокладки в окремий лот.

На торги щодо цих прокладок прийшли ТОВ «Авант-Гарде» і ТОВ «ВМ Трейдинг», а щодо скріплень – ще й ТОВ «АТ Механіка». Нині очікується рішення про допущення компаній до аукціонів, цінові пропозиції поки що невідомі.

«Авант-Гарде» і «ВМ Трейдинг» пропонують скріплення KПП-5 із гарантійним строком 100 млн т або 3 роки, вироблені ТОВ «Корпорація КРТ» нардепів Богдана і Ярослава Дубневичів. За даними затверджених «Укрзалізницею» протоколів випробувань, які були проведені прямо на заводі-виробнику, ці скріплення мають фактичне зусилля притиснення рейки до шпали 26 кН.

При цьому у тендерній заявці фірми «ВМ трейдинг» відсутній цифровий підпис на банківській гарантії від «Українського будівельно-інвестиційного банку», хоча тендерна документація прямо вимагає електронного підпису банку. Також замовник прямо визначив, що відсутність ЕЦП банка-Гаранта на забезпеченні тендерної пропозиції не є формальною (несуттєвою) помилкою. Натомість у заявці є цифровий підпис самої фірми-учасника, що не відповідає вимогам замовника до банківської гарантії.

Фірму «ВМ Трейдинг» зареєстровано на Михайла Врублевського наприкінці 2016 року в м. Городок Львівської обл. по вул. Комарнівська, 66. Також Врублевський є директором ТОВ «Експозиція» Андрія Бохенка, яка прописана за тією ж адресою – разом із ТОВ «Квадрохім», співвласницями якого є Наталія Дубневич, дружина Ярослава Дубневича, і Тетяна Дубневич, дружина Богдана Дубневича.

Врублевський у 2015 році висувався у Пустомитівську райраду Львівської обл. від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Львівська «Авант-Гарде» належить Олексію Столизі та Михайлу Перепьолкіну. Вони є співвласниками ТОВ «Меланж-Трейд» удвох і ТОВ «Авант Оіл» з Ольгою Клевайчук.

Михайло Михайлович Перепьолкін разом із Михайлом Володимировичем Перепьолкіним та Ольгою Клевайчук володіють ТОВ «Самін» із Павлом Кугаївським і ТОВ «Мотто Захід» з екс-начальником ДП «Український державний центр радіочастот» Павлом Слободянюком.

Натомість третій потенційний учасник – «АТ Механіка» пропонує скріплення КПП-1 власного виробництва (виробничі потужності у Хмельницькому) з гарантійним строком 200 млн т або 5 роки та зусиллям притиснення рейки до шпали 25 кН. Засновниками компанії є директор Віталій Руденко, Олена Закапко, Олексій та Яніна Івановські, Валентин Українець, Надія Федорова і Світлана Федюшина – дружина екс-заступника гендиректора «Укрзалізниці» Юрія Федюшина. Івановський і Федорова мають кілька патентів на залізничні деталі.

Найменування товару Одиниця виміру Кількість, од. Очікувана ціна, грн./од Очікувана вартість, грн. Скріплення рейкове пружне КПП Р65 у складі: Клема пружна – 2 шт. Прокладка підрейкова – 1 шт. Вкладиш ізолюючий – 2 шт. комплект 1 609 000 177,58 289 626 456 Скріплення рейкове пружне КПП Р50 у складі: Клема пружна – 2 шт. Прокладка підрейкова – 1 шт. Вкладиш ізолюючий – 2 шт. комплект 22 000 Прокладка підрейкова товщиною 10 мм для рейкових пружних скріплень типу КПП з рейками Р65 (UIC60) шт. 280 000 68,64 19 219 200 Усього: 308 845 656

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Закон, Метал, Укрзалізниця