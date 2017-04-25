Дороги Прикарпаття за 168 мільйонів доглядатиме «приватівець», якому допомагає вінницький дядько Березенка

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 21 квітня за результатами тендеру уклала дві угоди з ТОВ «ПБС» про послуги з експлуатаційного утримання автодоріг державного значення до кінця року на загальну суму 167,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Із цих коштів 116,90 млн грн. піде на утримання траси Н-09 Мукачеве-Львів на ділянці км 209+020 – км 395+660 довжиною 186,6 км.

Ще 50,90 млн грн. дадуть на дорогу Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці км 111+796 – км 206+402 довжиною 94,6 км.

У першому випадку послуги коштують у середньому 0,63 млн грн., а в другому – 0,54 млн грн. за кілометр.

За кошторисами, тонна бітумів будівельних та ізоляційних коштує 9-11 тис грн., вапна негашеного будівельного першого сорту – 1 944-1 999 грн., портландцементу – 1 734-2 369 грн., фасонного гарячекатаного прокату зі сталі Ст0 – 17 820 грн.

Кубометр піску збагаченого замовили по 231-252 грн., піску рядового – по 315-324 грн., піску митого – по 636-672 грн., щебеню різних марок і фракцій – по 312-737 грн., сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих – по 1 440-2 160 грн. Узимку на окремих будівельних тендерах ціна рядового піску не перевищувала 100 грн./куб. м.

Натомість щити опалубки від «ПБС» обійдуться у 127-130 грн./кв. м, що дешевше від інших будівництв.

Гарантійний строк на розмітку полімерною стрічкою становить 5 років, пластиком – 3 роки, фарбою – півроку, на інші послуги, крім аварійного ремонту дорожнього покриття – рік, на вироби, конструкції та елементи – за нормативною документацією.

Ціна угоди на 29% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 236,15 млн грн.

Із переможцем змагалося ДочП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а за дорожчим лотом – ще й львівське ТОВ «Алов», засновником якого є Алієв Зіяддін Ісмаіл Огли з Азербайджану.

Також на торги прийшло ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Хачика Амірханяна. Однак цю фірму не допустили до аукціонів через наявність податкового боргу на дату прекваліфікації, нестачу листа-роз’яснення щодо відсутності бенефіціара у держреєстрі та невідповідність інформації про субпідрядників тендерним вимогам.

Фірму «ПБС» контролює нардеп Олександр Шевченко, який обрався від «Блоку Петра Порошенка», а потім вийшов із фракції. Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був в заставі «Приватбанку», який минулого грудня було націоналізовано.

Усього з 2010 року компанія отримала держпідрядів на 5,67 млрд грн.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.

Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком зупиняв розпочатий іншим підрядником ремонт дороги Н-09 Мукачеве – Львів поблизу смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської обл. Після того Шевченко і Матвієнко демонстрували тодішньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку відремонтовану трасу Львів – Івано-Франківськ біля Галича.

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