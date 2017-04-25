Державні геологи на три дні пропустили строк позову до «Голден Деррік» Фукса по боргу 3 мільйони

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25 Квітня 2017

Павло Фукс

Суд відхилив позов ДП «Чернігівнафтогазгеологія» НАК «Надра України» (ДП «ЧНГГ») до ТОВ «Голден Деррік» про стягнення 3,01 млн грн. боргу.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

З матеріалів судової справи відомо, що в листопаді 2011 року ДП «ЧНГГ» та «Голден Деррік» уклали договір про будівництво розвідувальної свердловини №202 Сорочинського ГКР. Будувати повинно було держпідприємство, а фірма обіцяла прийняти та оплатити роботи.

Згідно підписаних в 2011-2012 роках актів здачі-прийняття робіт, вартість свердловини виявилася 10,09 млн грн.

В останній день 2013 року директори та головні бухгалтери ДП «ЧНГГ» та «Голден Деррік» підписали акти звірки взаємних розрахунків станом на 13 січня 2014 року. Цим документом фірма визнала, що заборгувала за виконані роботи 3,01 млн грн. Але борг так і не було виплачено.

Суд встановив, що строк позивної давності в цій справі сплив 13 січня 2017 року. За день до його закінчення держпідприємство відправило поштою позов, який суд отримав вже 16 січня. На думку суду, строк позову було пропущено на три дні, а тому в його задоволенні він відмовив.

Нагадаємо, минулого року «Голден Деррік» через суд відновила дію своїх спецдозволів на користування надрами Ново-Диканського родовища в Полтавській області, Попаснянсько-Самарської ділянки у Дніпропетровській області та Північно-Перещепинської ділянки в Харківській області. Це співпало з повідомленнями ЗМІ, що новим власником кіпрської Hartlog Limited, якій належить 67% «Голден Деррік» і яка ранішще була близька до екс-міністрів часів президентства Віктора Януковича – Едуарда Ставицького та Миколи Присяжнюка, став російський підприємець Павло Фукс.

На початок цього року структури Фукса також викупили у Ставицького 22,5% ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння», а у лідера «Опозиційного блоку» Юрія Бойко та його бізнес-партнерів повністю ТОВ «ДВ «Нафтогазовидобувна компанія» та 51% ПАТ «Девон».

За даними програми «Схеми», в кінці минулого року Фукс прибув приватним літаком до Києва, де його зустрів автомобіль Григорія Суркіса, якого разом з його старшим братом Ігорем ЗМІ називають наближеними до першого голови парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка по проектах в енергетиці.

Фукс відомий також і іншими зв’язками з українськими політиками. Позаминулої зими він взяв участь у прогулянці мерів Харкова Геннадія Кернеса та Києва Віталія Кличка (на фото). У свою чергу Кернес раніше гуляв на весіллі доньки Фукса у Франції.

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