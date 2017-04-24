Улюбленець портовиків подолав чверть мільярда на паливному тендері морпорту Южний

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ДП «Морський торговельний порт «Южний» 19 квітня за результатами тендеру замовило ПП «Інгус Ойл» палива на 50,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч зимове та літнє дизельне паливо купуватимуть відповідно по 21 452 грн. та 23 157 грн., бензин марки А-95 – по 26 702 грн., а марки А-92 – по 24 700 грн. за тонну.

Відтак бензин А-95 на 8% дешевший від середньої гуртової ціни, яка, за даними «OilNews», зараз становить 28 900 грн./т. Ціна дизпалива у середньому відповідає ринковій ціні у 22 570 грн./т.

Ціна угоди на 12% нижча від очікуваної вартості в 56,93 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Західна нафтогазова компанія» Сергія Чорного і ТОВ «Трейд Коммодіті» Вадима Майка, причому жоден з учасників не знижував ціну на торгах. Покровителем останньої фірми є бізнесмен Андрій Адамовський – бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського.

ТОВ «Техойл Рітейл» Артема Івушкіна не допустили до аукціону, бо у копії відомостей з ЄДР не були відображені звільнення директора Аделіни Камінської та призначення на цю посаду Віталія Пащенка.

Одеський «Інгус Ойл» записано на Людмилу Володимирівну Барбул із с. Малодолинське Одеської обл., яка також керує ним з вересня.

Раніше фірма належала Наталії Фарині, власниці ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус», яким керує Андрій Фарина. Крім того, свого часу засновником «Інгус Ойл» був В’ячеслав Обідаєв.

Із 2012 року обидва «Інгуси» виграли торгів на 266,14 млн грн. Замовниками обох фірм були переважно портовики.

Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ
Паливо дизельне ДП-Л-Євро5 1 400 23 157
Паливо дизельне ДП-З-Євро5 500 21 452
Бензин автомобільний марки А-95 Євро виду І 200 26 702
Бензин автомобільний марки А-92 Євро 70 24 700

 

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