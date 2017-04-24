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Улюблена «прокладка» Журила отримала 84 мільйони Вільногірського ГМК, бо дешевші фірми «злились»

24 Квітня 2017

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 13 квітня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Імекс Мінералс» про розробку гірничої маси на 83,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили розробку орієнтовно 2,15 млн кубометрів гірничої маси з перевезенням на відстань 2,5 км за ціною 39 грн. за кубометр.

Цьогоріч у лютому аналогічні послуги від цієї фірми коштували стільки ж, а у травні 2016 року – 29,70 грн. за кубометр, тобто на чверть дешевше.

ТОВ «ПМК-77» і ТОВ «Славія Лтд» пропонували на 17% нижчі ціни, але згодом відмовились від підписання договору та були відхилені.

Власником і директором «Імекс Мінералс» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Олексій Бондаренко із с. Чайки Київської обл. За словами нині відстороненого керівника ОГХК Руслана Журила, це інжинірингова компанія, що шукає і наймає субпідрядників.

Вона була створена наприкінці 2014 року, коли Журило очолив ОГХК. Відтоді фірма отримала підрядів філій «Вільногірський ГМК» та «Іршанський ГЗК» на 688,22 млн грн.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура у вересні 2015 року порушила кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин службовими особами ОГХК. Слідство отримало дозвіл суду на вилучення документів ОГХК та його контрагентів, у тому числі «Імекс мінералс».

Власницею  «ПМК-77» наразі є 75-річна Катерина Стефурак із с. Соколівка. До 2011 року співвласником також був прописаний у цьому ж селі Василь Пророчук, екс-директор Національного природного парку «Гуцульщина», яким нині керує Юрій Cтефурак.

Криворізьке «Славія Лтд» належить Ігорю Шулізі та Андрію Сакуну.

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