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У Новогродівці та Ізмаїлі відшкодують гепатопротектор для пільговиків за цінами, значно вищими від МОЗівських

24 Квітня 2017

Ізмаїльська центральна міська лікарня (Одеська обл) та Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка (Донецька обл) уклали угоди по відшкодуванню витрат, пов’язаних з відпуском гепатопротекторного препарату Антраль (0,2 г) пільговими групам населення, за цінами, значно вищими ніж середні по Україні та оптово-відпускної ціни, вказаної у реєстрі Міністерства охорони здоров’я.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Згідно реєстру МОЗ, оптово-відпускна ціна на Антраль (0,2 г, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці) складає 105,00 грн за упаковку. І переважна більшість угод по препарату, що укладали медичні установи, починаючи з вересня минулого року, передбачала або нижчу ціну, або таку, що була незначно вище. Найдешевше домовитися про Антраль вдалося КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського р-ну м.Києва» з ТОВ «Фрам Ко» – 84,95 грн за упаковку.

З понад 50 проаналізованих угод лише у двох відхилення було суттєвим – більше 30%. Так, Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка домовився з ТОВ «Лек-Сервіс» з того ж міста про відшкодування вартості Антралю по ціні 139,10 грн за упаковку (що вище оптово-відпускної на 32%). Згідно моніторингу «Наших грошей», ця ж угода передбачала компенсацію і по інших ліках (гідрохлортіазиду, гепариновій мазі, корвалдину) за цінами, що суттєво перевищували середні по Україні або оптово-відпускну МОЗ.

Найвища ціна на Антраль була зафіксована в угоді між Ізмаїльською центральною лікарнею і місцевим КП «Ізмаїлфарм» – 174,14 грн за упаковку (відхилення від МОЗівської – 66%). До речі, ця ж угода передбачала відшкодування за рекордною ціною також по іншому препарату – Клопіксол-Акуфазу.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору
КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня» 174,14 КП «Ізмаїлфарм» 2016-11-16
КЗ»Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» 139,10 ТОВ «Лек-Сервіс» 2017-02-02
Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття» 123,59 ТОВ фірма «Медфарм» 2017-03-06
Оптово-відпускна МОЗ 105,00    
Броварська Центральна Районна Лікарня 85,99 ПАТ «Фармак» 2016-10-04
Комунальний заклад Київської обласної ради „Київська обласна лікарня №2” 85,99 ПАТ «Фармак» 2016-11-04
КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського р-ну м.Києва» 84,95 ТОВ «ФРАМ КО» 2016-11-01

 

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