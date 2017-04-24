У Новогродівці та Ізмаїлі відшкодують гепатопротектор для пільговиків за цінами, значно вищими від МОЗівських

24 Квітня 2017
Ізмаїльська центральна міська лікарня (Одеська обл) та Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка (Донецька обл) уклали угоди по відшкодуванню витрат, пов’язаних з відпуском гепатопротекторного препарату Антраль (0,2 г) пільговими групам населення, за цінами, значно вищими ніж середні по Україні та оптово-відпускної ціни, вказаної у реєстрі Міністерства охорони здоров’я.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Згідно реєстру МОЗ, оптово-відпускна ціна на Антраль (0,2 г, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці) складає 105,00 грн за упаковку. І переважна більшість угод по препарату, що укладали медичні установи, починаючи з вересня минулого року, передбачала або нижчу ціну, або таку, що була незначно вище. Найдешевше домовитися про Антраль вдалося КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського р-ну м.Києва» з ТОВ «Фрам Ко» – 84,95 грн за упаковку.
З понад 50 проаналізованих угод лише у двох відхилення було суттєвим – більше 30%. Так, Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка домовився з ТОВ «Лек-Сервіс» з того ж міста про відшкодування вартості Антралю по ціні 139,10 грн за упаковку (що вище оптово-відпускної на 32%). Згідно моніторингу «Наших грошей», ця ж угода передбачала компенсацію і по інших ліках (гідрохлортіазиду, гепариновій мазі, корвалдину) за цінами, що суттєво перевищували середні по Україні або оптово-відпускну МОЗ.
Найвища ціна на Антраль була зафіксована в угоді між Ізмаїльською центральною лікарнею і місцевим КП «Ізмаїлфарм» – 174,14 грн за упаковку (відхилення від МОЗівської – 66%). До речі, ця ж угода передбачала відшкодування за рекордною ціною також по іншому препарату – Клопіксол-Акуфазу.
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн
|Продавець
|Дата договору
|КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня»
|174,14
|КП «Ізмаїлфарм»
|2016-11-16
|КЗ»Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка»
|139,10
|ТОВ «Лек-Сервіс»
|2017-02-02
|Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття»
|123,59
|ТОВ фірма «Медфарм»
|2017-03-06
|Оптово-відпускна МОЗ
|105,00
|Броварська Центральна Районна Лікарня
|85,99
|ПАТ «Фармак»
|2016-10-04
|Комунальний заклад Київської обласної ради „Київська обласна лікарня №2”
|85,99
|ПАТ «Фармак»
|2016-11-04
|КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського р-ну м.Києва»
|84,95
|ТОВ «ФРАМ КО»
|2016-11-01
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