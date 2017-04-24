«Турбоатом» відписав російсько-українській фірмі 77 мільйонів за роботи на Київській ГАЕС

ПАТ «Турбоатом» 19 квітня уклало угоду з ПАТ «Дніпро-СГЕМ» про інженерні та будівельні роботи на Київській ГАЕС ПАТ «Укргідроенерго» за 77,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили демонтаж, монтаж, проведення випробувань, пусконалагоджування, завершення і введення в експлуатацію засобів виробництва трьох агрегатів ст.№№2,4,6, а саме трьох радіально-осьових турбін і трьох генераторів.

Договір, який не був опублікований замовником, діятиме до 15 вересня 2023 року.

Співвласниками «Дніпро-Спецгідроелектромонтаж» є російське ВАТ «ОТЧПТ «Спецгідромонтаж» (34%), Сергій Поливаний (17%) з Чернівецької області і Юрій Ковальов (18%) з Миколаївської області.

До квітня 2014 року членом правління «Дніпро-Спецгідроелектромонтаж» був Геннадій Ступаков – екс-депутат Чернівецької облради, який раніше представляв Партію регіонів. Нині він є членом виконкому Новодністровської міськради у Чернівецькій обл.

За даними ЄДР, 66,37 % акцій «ОТЧПТ «Спецгідромонтаж» має російське ТОВ «Енергострой», ліквідоване в лютому 2015 року.

Від 2009 року «Дніпро-СГЕМ» отримав підрядів щонайменше на 281,91 млн грн., з яких 262,68 млн грн. – у «Турбоатома».

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