Прокуратура підозрює «СЕТАМ» у причетності до віджиму багатоповерхівки у біглого Шепелева (додано)

(Додано повідомлення СЕТАМ)

Суд надав прокуратурі доступ до документації держреєстратора ДП «СЕТАМ», згідно з якою право власності на ділянку та багатоповерхівку у центрі Києві по вул. Івана Франка набуло ТОВ «Терен».

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 5 квітня, куди з відповідним клопотанням звернулася прокуратура Київської області, яка розслідує кримінальне провадження № 12016100060006450 від 01.10.2016 щодо протиправного заволодіння майном підприємства та підроблення документів.

Слідство встановило, що у минулому році невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор» та протокол загальних зборів учасників фірми. Потім вони використали підроблені документи для реєстрації зміни засновників підприємства, подавши їх 28 вересня 2016 року приватному нотаріусу, яка зареєструвала зміни до установчих документів «ХК «Київреставратор».

В результаті невстановлені особи злочинним шляхом заволоділи часткою «ХК «Київреставратор» у статутному капіталі ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «Терен» , а також нерухомістю у центрі Києва, яка належала фірмам. Зокрема, нежитловим приміщенням № 27 (літ Б) по вул. Ярославів Вал та житловим будинком № 17-А по вул. Івана Франка.

Згідно з матеріалами справи, 26 жовтня державне підприємство «СЕТАМ» зареєструвало на ТОВ «Терен» право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:76:013:0034 площею 609 кв м та багатоповерховий житловий будинок площею більше 2 тис кв м, які знаходяться за адресою: Київ, вул. Івана Франка, 15-А.

За даними Держреєстру речових прав на нерухоме майно, на початку листопада ця земля та багатоповерховий будинок за договорами купівлі-продажу перейшла у власність «Деволіа Істейт ЛЛП» зі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

У грудні за клопотанням Генпрокуратури на ділянку та будинок по віл. Івана Франка, 15-А було накладено арешт.

Зараз ТОВ «ХК Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто», ТОВ «ТЕРЕН» зареєстровані на «Ледоєн Холдінг Лтд» з Віргінських островів. Керівником усіх трьох фірм з 28 вересня 2016 року, коли незаконно внесли зміни до установчих документів фірм, є Сергій Пікалов. З початку 2017 року діяльність «ХК Київреставратор» та «Терен» припинено.

З 2013 до 2016 року єдиним власником «ХК Київреставратор», «ФІК Старе місто» та «Терен» був Шепелев Михайло Олександрович. Він був помічником нардепа Шепелева Олександра Олександровича, який обирався від «Батьківщини».

За часів президентства біглого Віктора Януковича Олександра Шепелева звинуватили у розкраданні коштів «Родовід Банку». У 2014 році він втік з України, де перебував під вартою, до Росіє. Там в 2015 році його арештували і, за даними «Обозревателя», в липні 2016 року випустили на волю в обмін на співпрацю з ФСБ РФ.

Як повідомлялося, минулого тижня у Києві поліція розкрила схему незаконного привласнення дорогої нерухомості, до якої причетні посадові особи ДП «СЕТАМ», які на підставі підроблених документів здійснювали реєстрацію прав власності на нерухомість для підконтрольних набувачів. Надалі майно на підставі договорів купівлі-продажу відчужувалась третім особам. Одному з учасників схеми 33-річному держреєстратору повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення. Подробиць щодо майна у цьому випадку не повідомлялось.

Після публікації цієї інформації прес-служба ДП «СЕТАМ» надіслала редакції «Наших грошей» листа, в якому зазначається, що:

​«​Дійсно, 26.10.2016 р. державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ДП «СЕТАМ» на підставі документів, поданих уповноваженими представниками ТОВ «Терен», було здійснено первинну реєстрацію права власності на земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:76:013:0034 та багатоповерховий житловий будинок, розташовані за адресою м. Київ вул. І.Франка, 15-а. Тобто на момент реєстрації права власності зазначене нерухоме майно вже знаходилось в володінні ТОВ «Терен», а шляхом державної реєстрації лише було внесено зазначену інформацію в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та оформлено право власності. Зазначаємо, що державні реєстратори речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в тому числі державні реєстратори ДП «СЕТАМ», не мають прав та повноважень перевіряти законність внесення змін в засновники будь яких підприємств, в тому числі ТОВ «Терен», а також не є спеціалістами з встановлення факту підробки документів, які є підставою для реєстрації речових прав на нерухоме майно. ​Згідно вимог ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав. Також державний реєстратор не має права відмовити заявнику в проведенні реєстраційної дії у випадку відповідності поданим документам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

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