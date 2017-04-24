Хмельницька інфекціонка вказала у специфікації Аугментин, втричі дорожчий за реєстр МОЗ (додано)

(додано повідомлення головлікаря)

Хмельницька міська інфекційна лікарня уклала угоду на придбання Аугментину (BD) з місцевим ТОВ «Кормед» за рекордно високою ціною – 599,24 грн за упаковку.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Аугментин (BD) – антибіотик, який застосовують при лікуванні бактеріальних інфекцій у дорослих та дітей.

Згідно реєстру Міністерства охорони здоров’я, оптово-відпускна ціна препарату (875 мг/125 мг, по 7 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пакеті; по 2 пакета у упаковці, виробник – СмітКляйн Бічем Фармасьютикалс, Велика Британія) складає 150,04 грн.

Найменше відхилення від неї дозволив собі КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради», уклавши угоду з ТОВ «Вента.Лтд» по 150,48 грн за упаковку.

Загалом медичні установи і заклади, що купують ліки бюджетним коштом, з вересня минулого року, як правило укладали угоди на придбання Аугментину (BD) за цінами, що перевищують МОЗівську не більше ніж на 20%.

Єдиним виключенням з проаналізованих угод стала Хмельницька міська інфекційна лікарня, яка домовилась з ТОВ «Кормед» про поставки Аугментину (BD за 599,24 грн за упаковку.

ТОВ «Кормед» зареєстровано у Хмельницькому за адресою своїх засновників і кінцевих бенефіціарів Ігоря і Юлії Кордас.

Головним лікарем Хмельницької міської інфекційної лікарні є головний позаштатний інфекціоніст департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОДА Оксана Піддубна. У свої декларації за минулий рік Оксана Піддубна вказала 152,5 тис. грн. зарплати за основним місцем роботи і 21,6 тис.грн – за сумісництво та 1,7 тис.грн, отриманих від надання майна в оренду.

Її чоловік Анатолій Янов отримав доходів від зайняття незалежною професійною діяльністю від десяти різних підприємств та організацій різної форми власності та 27,8тис. грн. від відчуження нерухомого майна.

Оксана Піддубна також задекларувала житловий будинок пл.75,0 кв. м., земельні ділянки загальною площею 9,3 тис. кв. м. в Требухівцях Летичівського району області, а також квартиру (67 кв. м) у Хмельницькому.

Її чоловік є одноосібних власником підвального приміщення (102,3 кв. м) і офісу (пл..129,3 кв. м.) у Хмельницькому, а також двох автівок: BMV Х3 (2008 р. в.) і Volkswagen BESTEL (1999 р. в). У декларації відсутня інформація щодо корпоративних прав та фірм, кінцевими бенефіціарами яких є подружжя. Проте згідно даних держреєстру Анатолій Альбінович Янов є засновником МПП «Сана», якому належить аптека №1 по вул. Городовикові 3/2.

Після опублікування цієї інформації до «Наших грошей» надійшов лист від головлікаря Оксани Піддубної. У ньому повідомляється, що у «Прозорро» була опублікована неправильна інформація щодо придбаного лікарнею препарата.

«Одразу, після опублікування вищезгаданої статті у ХМІЛ було проведене внутрішнє розслідування, у ході якого встановлено, що працівниками ТОВ «КОРМЕД» під час формування специфікацій на лікарський засіб Аугментин було допущено технічну помилку при наборі тексту і замість запитуваного нами Аугментину №10 у флаконах, ціна якого відповідає зазначеній у специфікації, було зазначено Аугментин №14 у таблетках, на який посилається автор вищезгаданої статті. При чому, у замовленні ХМІЛ, а також у накладній про отримання Аугментину введено вірні дані та вартість Аугментину №10 у флаконах за вартістю 560,04 грн. Крім того, на ресурсі «Є-ліки» та на ресурсах «Прозорро», де відповідно до вимог Закону, відображені усі здійсненні ХМІЛ закупівлі, також зазначено Аугментин №10 у флаконах за вартістю 560,04 грн.

Таким чином, усі закупівлі лікарського засобу Аугментин №10 у флаконах за вартістю 560,04 грн., були здійсненні вірно, відповідно до всіх наявних документів та вимог Закону. ТОВ «КОМЕД» про здійснену ними технічну помилку повідомлено, та ними було надано додаткові пояснення щодо технічної помилки у специфікації.

Крім того, у даній статті згадується про наявність у мого чоловіка, Янова Анатолія Альбіновича не задекларованого майна у вигляді МПП «Сана» та приватної аптеки №1 по вул. Городовиковій 3/2, що також не відповідає дійсності, адже МПП «Сана» не здійснює жодної комерційної діяльності, а вищезгадана аптека взагалі була відчужена, у встановленому законом порядку, більше 5 років назад і, жодним чином, не належить моєму чоловіку».

Від «Наших грошей»

Підтверджень у вигляді накладних до листа не було додано. У «Прозорро» поки що жодних даних про помилку поки що не оприлюднено. Ось скріншот з єдиної оприлюдненої там специфікації. Ціна 560 грн. без ПДВ справді відповідає звичайній вартості Аугментину №10 у флаконах.

Дані стосовно аптеки були отримані з Наказу Держлікслужби України від 19.12.2014 р., у якому вказано, що Мале приватне підприємство «Сана» веде роздрібну торгівлю лікарськими засобами у аптеці № 1 по вул. Городовикова, 3/2 у м. Хмельницький.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору Хмельницька міська інфекційна лікарня 599,24 ТОВ Кормед 2017-01-16 Харківська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 43) 176,59 ТОВ «Своя Аптека» 2016-12-06 … ГУ ДСНС України у Миколаївській області 156,11 ТОВ «Восток-Фарм» 2016-10-26 КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» 150,48 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 2016-09-19 Оптово-відпускна ціна МОЗ 150,04

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