За півтора року сумські насоси для «Енергоатому» подорожчали на 9%

ДП «НАЕК «Енергоатом» 12 квітня за результатами тендеру замовило ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» насосів для Рівненської АЕС на 39,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У жовтні для енергоблоку №3 поставлять шість насосних агрегатів АЦНА 4000-95/8-2а технічного водопостачання відповідальних споживачів по 6,60 млн грн.

У грудні 2015 року атомники купували їх у цієї ж фірми на 9% дешевше – по 6,00 млн грн.

Термін служби агрегатів становить не менше 30 років.

Ціна нинішньої угоди на 0,002%, або 720 грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Із жовтня 2016 року 83% акцій заводу «Насосенергомаш» заведено на кіпрську фірму «Ейч. Ем. Ес. Кепітал лімітед» («H.M.S. Capital Limited»). Раніше замість неї акціонером напряму була російська група «Гидромашсервис» («ГМС»), основними власниками якої є Герман Цой і Володимир Лук’яненко. Останній значиться кінцевим бенефіціаром заводу.

Його батько Володимир Лук’яненко-старший багато років був керівником і акціонером ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», як у свою чергу до 2004 року було акціонером «Насосенергомашу».

«Насосенергомаш» у 2005 році увійшов до групи «ГМС».

У 2007 році до неї приєдналися також завод «Гідромаш» та ВАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» («ВНДІАЕН»).

Того ж року «Сумське НВО» перейшло під контроль групи «Енергетичний стандарт» Костянтина Григоришина, а Лук’яненко-старший залишався почесним президентом. У 2012 році він продав частину акцій «Смарт-холдингу» Вадима Новінського.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Атен» Алли Колесник з Енергодара. Остання свого часу була прописана за однією адресою з Русланом Миколайовичем Колесником, раніше відомим як секретар тендерного комітету Запорізької АЕС, а в 2011 р. – замголови комітету. Директором є Артем Володимирович Фалілєєв, син Володимира Фалілєєва, екс-депутата Енергодарської міськради.

На тендер також прийшло ТОВ «Промислово-фінансова компанія «Технополюс» Едуарда Шпаковського. Спершу його допустили до аукціону, але потім скасували допуск за рішенням АМКУ по скарзі «НВП «Атен». Скаржник довів, що технічна специфікація «Технополюсу» не відповідає умовам тендеру, зокрема в частині класифікаційного позначення безпеки.

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