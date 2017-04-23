Монополіст без конкуренції отримав 8 мільйонів «Лисичанськвугілля» на коштовні саморятівники

ПАТ «Лисичанськвугілля» 10 квітня уклало угоду з ТОВ «Компанія Промторг» про придбання фільтрувального спорядження на 8,06 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 300 саморятівників ізолюючих ШСС-1П по 8 326 грн. і 2 тис регенеративних патронів до учбових саморятівників ШСС-1ТУ по 2 781 грн.

Зараз саморятівники ШСС1П у вільному продажу коштують 3 960 грн./шт. без ПДВ. Навіть з урахуванням 20% податку це майже вдвічі дешевше за тендерну ціну.

У березні ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» замовило цій фірмі саморятівники ШСС-1П та патрони за такими ж цінами.

Рік тому «Лисичанськвугілля» купувало патрони на 11% дешевше – по 2 474 грн./шт.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендери вже двічі відміняли через відсутність пропозицій.

Київська «Компанія Промторг» була заснована в січні 2015 року. Власником і директором є Максим Макаров із Вугледара Донецької обл. Раніше він не був відомий у якості власника якогось іншого бізнесу.

Фірма почала вигравати тендери у червні 2015 року. Відтоді державні шахтоуправління купували саморятівники лише в неї, уклавши угод на 272,62 млн грн.

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