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Львівська агронауковці розіграли мільйон на добрива між фірмами з одним власником

23 Квітня 2017

Львівська філія Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л.Погорілого» за результатами відкритих торгів замовила добрив у ПП «Агролеон-Захід» на майже 0,94 млн грн.

Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посиланням на «Prozorro».

За угодою, замовили 34 тонни нітроамофоски NPK 10-26-26 по 11912 грн./т, 28 тонн нітроамофоски NPK 16-16-16 по 10037 грн./т, 18 тонн селітри аміачної по 8318 грн./т, 13 тонн карбаміду по 11183 грн./т.

На торги свої пропозиції подали дві компанії, зареєстровані за однієї адресою в місті Жовкла Львівської області – на вул. Равська,15д. Також у обидві фірми в держреєстрі вказали однаковий стаціонарні номери телефону: 2407572 та 2407648. Їх пропозиції відрізнялися лише на 2,6 тис грн.

Власником фірми переможця «Агролеон-Захід» є Галина Кобрин (50% у статутному капіталу) та Іван Гевак (50%). Фірма-конкурент ПП «Аква-Біл» належить вже згаданому Івану Геваку (30%), Любомиру Потоцькому (30%) та Богдану Бречко (40%).

Згідно із ЗУ «Про публічні закупівлі», дані учасники є пов’язаними особами, оскільки одна і та ж особа є їх засновником і володіє більше 25% у статутному капіталі обох підприємств. Замовник, тобто в даному випадку львівська філія інституту, зобов’язана була відхилити тендерну пропозицію учасника,  який є пов’язаною особою з іншим учасником, однак цього не було зроблено.

Іван Гевак також подав е-декларацію за 2016 рік у якості завідувача господарства Західної філії «Українського державного центру радіочастот». У ній він вказає, що володіє часткою лише в ПП «Агролеон-Захід», хоча ще з 2009 року і досі він є співвласником ПП «Аква-Біл».

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