Харків’яни і дніпровці поділили 144 мільйони на роботи для «Полтаваобленерго»

ПАТ «Полтаваобленерго» 12 квітня за результатами тендерів уклало дві угоди про будівельні роботи на загальну суму 144,39 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Умовами договорів передбачено можливість розрахунку шляхом видачі простого векселя, гарантійний строк на роботи становить 10 років.

ТОВ «Монтажно-будівельна компанія Сінергія» до кінця 2018 року реконструює повітряну лінію ПЛ-110 кВ «ХПФ-ААЗ-ТМЗ» у Полтаві за 79,00 млн грн.

Власниками дніпровської фірми зі статутним капіталом 1 300 грн. є Володимир Кошель і Любов Сердюк, а директором – Батир Азімов. Усього з березня 2016 року вона виграла тендерів на 108,90 млн грн., серед яких нинішній – найбільший.

ТОВ «Техностар» до вересня 2019 року реконструює ввідно-розподільний пристрій ВРП-110 кВ підстанції ПС 110/10 кВ «Супрунівка» за 65,39 млн грн.

Із цієї суми 23,45 млн грн. піде на компактний модуль КМ-ОРУ-110 кВ комірки №1-9 ЄАБМ.11010.046-ЭП1.ОЛ1 виробництва ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (Харків).

Харківський «Техностар» належить Андрію Шинкару, Юрію та Олександру Чубукам. Раніше серед засновників також були Олександра Чубук, Віталій Довбій і панамська фірма «Гарвані Груп Корпорейшн».

Юрію Чубуку та Андрію Шинкару також належить згаданий «Завод високовольтної апаратури». У свою чергу Шинкар володіє ТОВ «Високовольтний сервіс» і нині ліквідованим ТОВ «Високовольтний сервісний центр». Крім того, Юрій Чубук є засновником ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Енергія», ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Велес», ТОВ «Покровська садиба» та припинених ТОВ «ТПК «Бум» і ТОВ «Атос Інвестгруп».

У 2014 р. Юрій Чубук балотувався до ВР від 168 округу, але програв Валерію Писаренку.

Єдиним конкурентом «Техностару» було харківське ТОВ «Донецькенергомережпроект» Олександра Швеця і Сергія Черкашина. Із «МБК Сінергія» змагалися ТОВ «Південна енергетична компанія», ТОВ «Південна промислова компанія», ТДВ «СПМК-90» і ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж».

Нагадаємо, основними акціонерами «Полтаваобленерго» до літа 2016 року були Костянтин Григоришин та Ігор Коломойський. Торік «Економічна правда» повідомила, що бізнесмени обмінялись частками акцій у енергоактивах. І «Полтаваобленерго» буде одноосібно контролюватися групою «Приват» Коломойського, а «Сумиобленерго» і «Чернігівобленерго» будуть підконтрольні «Енергетичному стандарту» Григоришина.

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