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Дилер МАЗу з нульовим статутником продав Маріуполю спецтехніки на 28 мільйонів

23 Квітня 2017

ККП «Маріупольавтодор» Маріупольської міської ради Донецької області 14 квітня за результатами тендеру замовило ПП «Виробничо-комерційне підприємство «Альфатекс» нової спецтехніки на 28,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 1 червня поставлять такі комбіновані машини:

  • вакуумну КО-503 ІВК на базі МАЗ-6312С3 за 4,06 млн грн.
  • дві дорожні МДКЗ-17-06 з піскорозкидальним обладнанням та поворотним відвалом на базі самоскида МАЗ-6501С5 по 2,71 млн грн.
  • шість дорожніх МДКЗ-14-06 з піскорозкидальним обладнанням та поворотним відвалом на базі самоскида МАЗ-5550С3 по 2,07 млн грн.
  • три дорожні МДКЗ-12-01 з піскорозкидальним обладнанням, щіткою та снігоочисним відвалом на базі МАЗ-5340С2 по 2,04 млн грн.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 28,05 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» і ТОВ «Укравтокомплект Лтд», причому жоден з учасників не знижував ціну під час аукціону.

Кременчуцьке «ВКП «Альфатекс» є дилером КрАЗ і МАЗ. Фірма зі статутним капіталом 0 грн. належить Миколі Корецькому, який також володіє ПП «Сула-2009».

Із 2011 року вона отримала держпідрядів на 212,12 млн грн.

Засновником київського «ТД «Будшляхмаш» є Мирослав Гуйван – голова наглядової ради та основний акціонер ПрАТ «Спецбудмаш», яке з липня 2013 року отримало підрядів на 50,50 млн грн., переважно у Нацгвардії.

«ТД «Будшляхмаш» є одним з найбільших постачальників техніки для державних та комунальних замовників, вигравши з 2008 року тендерів на 900,58 млн грн.

Київський «Укравтокомплект ЛТД» належить Олександру та Ганні Іпатенкам і Людмилі Сербіній.

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