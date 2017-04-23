Дилер МАЗу з нульовим статутником продав Маріуполю спецтехніки на 28 мільйонів

23 Квітня 2017
ККП «Маріупольавтодор» Маріупольської міської ради Донецької області 14 квітня за результатами тендеру замовило ПП «Виробничо-комерційне підприємство «Альфатекс» нової спецтехніки на 28,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До 1 червня поставлять такі комбіновані машини:
Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 28,05 млн грн.
Конкурентами були ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» і ТОВ «Укравтокомплект Лтд», причому жоден з учасників не знижував ціну під час аукціону.
Кременчуцьке «ВКП «Альфатекс» є дилером КрАЗ і МАЗ. Фірма зі статутним капіталом 0 грн. належить Миколі Корецькому, який також володіє ПП «Сула-2009».
Із 2011 року вона отримала держпідрядів на 212,12 млн грн.
Засновником київського «ТД «Будшляхмаш» є Мирослав Гуйван – голова наглядової ради та основний акціонер ПрАТ «Спецбудмаш», яке з липня 2013 року отримало підрядів на 50,50 млн грн., переважно у Нацгвардії.
«ТД «Будшляхмаш» є одним з найбільших постачальників техніки для державних та комунальних замовників, вигравши з 2008 року тендерів на 900,58 млн грн.
Київський «Укравтокомплект ЛТД» належить Олександру та Ганні Іпатенкам і Людмилі Сербіній.
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