Завод «Укроборонпрому» замовив софту на 26 мільйонів фірмі, яка робила систему документообігу Гройсману

ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ДК «Укроборонпром» 12 квітня уклало угоду з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології» про послуги щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій на 25,55 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Файл звіту про укладення договору не був опублікований, тому деталі підряду невідомі.

Засновниками київських «Інформаційних технологій» є Володимир Михайлов, Олександр Скріпін, Костянтин Шурек і Олег Щербатенко. Фірма є одним з найбільших учасників відповідного ринку України і має впроваджувальний центр також у Росії.

Нагадаємо, торік Міністерство освіти і науки замовило їй постачання і налагодження Системи електронного документообігу «IT-Enterprise» за 43 тис грн. Тоді у тендерній заявці «Інформаційні технології» навели кілька прикладів успішного впровадження системи «IT-Enterprise». У тому числі вказано проект у Вінниці, впроваджений після 2008 року, коли мером міста був нинішній голова уряду Володимир Гройсман. У тому числі вказано відкриття «Прозорого офісу» в будівлі міськради. Також прізвище Гройсмана фірма використала у презентації роботи своєї системи.

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