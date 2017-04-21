У Жебрівського купили для зони АТО неякісних «буржуйок» від волонтерів за завищеними цінами – поліція

Поліція підозрює службових осіб Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА та підприємця у заволодінні бюджетних коштів під час закупівлі опалювально-варильних печей для населених пунктів Мар’їнського району. Про це свідчить ухвала Краматорського міського суду від 4 квітня.

За даними слідства, у грудні минулого року департамент ОДА за переговорною процедурою замовив приватному підприємцю Андрію Кислову 300 опалювально-варильних печей («буржуйок») на загальну суму 630 тис грн. Закупівлю провели у зв’язку з порушенням газопостачання населених пунктів Мар’їнського району, який знаходить в зоні АТО на лінії розмежування.

Закупівельна ціна склала 2100 грн. за пічку. За інформацією СБУ, вартість печей завищена більш ніж у два рази від ринкової. Крім того, підприємець придбав печі у волонтерів за ціною 800-900 грн.

Слідчі встановили, що підприємець по факту поставив департаменту 214 печей на загальну суму 450 тис грн. При чому їх технічна специфікація не відповідає нормам договору. Печі неякісні і непридатні до довготривалого використання в побутових умовах.

У грудні минулого року департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА також без проведення тендеру уклав угоду з ТОВ «Ливарна компанія «Символ» щодо закупівлі «буржуйок» на 1,18 млн грн. по 698 грн. кожна. В подальшому ціна договору була зменшена до 370 тис грн. за 206 печей.

Суд задовольнив клопотання слідчих Краматорського відділу поліції ГУ Національної Поліції в Донецькій області, які розслідують кримінальне провадження №42017051390000009 від 27.01.2017, і надав їм доступ до документації щодо закупівлі опалювально-варильних печей у підприємця та ТОВ «Ливарна компанія «Символ», які знаходяться в департаменті ОДА.

ТОВ «Ливарна компанія «Символ», яке зареєстроване в Києві, належить луганчанам Вячеславу Ганусенку, Олександру Нікітченку та Віктору Кривчикову, а також ТОВ «ІФК «Символ» Віктора Малєва та Лілії Акішиної. Керівник «Ливарної компанії «Символ» Дмитро Акішин.

На сайті Донецької ОДА вказано, що департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи очолює Валерій Кобижка.

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