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Поліція розбирається зі схемою виведення комунальних коштів під час ремонту ліфтів у Запоріжжі

21 Квітня 2017

Поліція підозрює у заволодінні бюджетними коштами посадових осіб міського комунального підприємства «Основаніє» (Запоріжжя) у змові з приватними товариствами, що займаються технічним обслуговуванням та ремонтом ліфтів у  місті. Про це свідчить ухвала Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 11 квітня.

За даними слідства, у 2014-2015 рр. посадові особи МКП «Основаніє» провели ряд торгів і надали перевагу заздалегідь визначеним переможцям, з якими у подальшому уклали договори на технічне обслуговування та ремонт ліфтів.

Так, у грудні 2014 року «Основаніє» за результатами тендерів уклало з ТОВ «Ліфтовик» договори про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту ліфтів Правобережного територіального відділення та Хортицького територіального відділення Запоріжжя на загальну суму понад 1 млн грн.

Як встановили слідчі, «Ліфтовик» став переможцем тендеру завдяки тому,  що керівництво підприємства заплатило певну суму посадовим особам «Основанія» за прийняття рішення про визначення переможця на їх користь.

За інформацією, яку отримала поліція, щорічно під час проведення закупівель щодо обслуговування та ремонту ліфтів визначається один переможець, проте кожного разу змінюється його назва, хоча склад керівників та засновників підприємства не змінюється.

За перемогу у тендері підприємство-переможець щомісячно сплачує частину коштів, отриманих від МКП «Основаніє», посадовим особам цього комунального підприємства, начальнику ліфтової служби, який, в свою чергу, передає гроші одному із заступників директора «Основанія».

У подальшому кошти передаються керівнику МКП «Основаніє», який, частину з них віддає невстановленим посадовим особам Запорізької міськради, в результаті чого гроші потрапляють одному із заступників міського голови.

Крім того, у підприємства-переможця відсутнє необхідне обладнання та штат найманих працівників, які можуть виконувати роботи з обслуговування тієї кількості ліфтів, яка передбачена договором. В результаті щомісячно складаються акти виконаних робіт, де зазначаються роботи, які не виконувалися. Отримані кошти розподіляються муж учасниками схеми.

Суд надав слідчим Хортицького ВП Дніпровського відділу поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області, які розслідують кримінальне провадження № 12016080070000194 від 19.01.2016, доступ посадових інструкцій директора та головного бухгалтера МКП «Основаніє» за період з 01.01.2015 по 30.12.2016.

ТОВ «Ліфтовик» належить Миколі  Ахіньку, Лідії Красницькій та Юрію Дідюку. Їм та Олександру Пархомчуку  також належить ТОВ «КП Ліфт». Ця фірма фігурувала у справі про отримання хабарів екс-директором «Основанія» Сергієм Бугрімом, якого у 2015 році засудили до двох років позбавлення волі умовно з іспитовим терміном в один рік за отримання 10% «відкату» за обслуговування ліфтів.

Наразі «Основаніє» очолює Леонтій Шевчук.

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