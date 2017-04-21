Першотравенська мерія купила Skoda Superb за 800 тисяч

Виконавчий комітет Першотравенської міської ради Дніпропетровської області 12 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Автоцентр-Дніпропетровськ» легковий автомобіль вартістю 755 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить міськраді Skoda Superb у комплектації Ambition 1.8 TSI. Авто матиме підігрів передніх сидінь, кліматконтроль з комбіфільтром, подушки безпеки, пакет «погані дороги», Вluetooth, комп’ютер Maxi-Dot.

У відкритих джерелах є інформація, що акційні ціни на Skoda Superb у комплектації Ambition 1,8TSI починаються від 760 тис грн., вартість на базову Skoda Superb стартує від 674 тис грн.

Єдиним конкурентом «Автоцентр-Дніпропетровськ» на відкритих торгах було ТОВ «Автоцентр-Полтава» Юрія Руденка. Фірма запропонувала більшу від переможця суму – 780 тис грн. Саме такою була очікувана вартість.

Засновниками «Автоцентр-Дніпропетровськ» вказані ТОВ «Автотрейдінг атолл груп» та ПрАТ «Атолл холдінг». Бенефіціаром є Олег Боярин, який також є бенефіціаром «Єврокару».

У Першотравенську мешкає 30 тис жителів, місто очолює Оксана Вінницька.

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