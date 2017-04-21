Купейні вагони залізниці від Приходька за мільярд подорожчали на чверть проти літа минулого року

ПАТ «Українська залізниця» 14 квітня за результатами тендеру повідомило про намір укласти угоду з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» про закупівлю пасажирських вагонів на 875,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планують замовити 38 пасажирських купейних спальних вагонів моделі 61-779 із двома вакуумними туалетами, кондиціонером та відеонаглядом у салоні по 23,03 млн грн. Загальний строк служби становить 30 років, до першого капітального ремонту – 6 років.

У липні 2016 року в цього ж виробника купили вагони-трансформери тієї самої моделі по 17,16 млн грн. Це на чверть, або на 5,87 млн грн. дешевше від нинішнього тендеру.

Ціна потенційної угоди на 0,03% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 875,52 млн грн.

Єдиним конкурентом, чия ціна дорівнювала очікуваній вартості, було ТОВ «Харківський вагонобудівний завод», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону. Цей завод належить ПАТ «Юнікон» (більша частина) і ТОВ «КУА «МТІР Ессет Менеджмент». Директором із травня є Андрій Коваленко.

Бенефіціарами «Юнікону» є Сергій Анюхін, Олег Кононюк, Юрій Зарічнюк і дружина екс-голови НАК «Нафтогаз України» Тетяна Дубина.

«КУА «МТІР Ессет Менеджмент» є співвласником ТОВ «ФК «Динамо» Київ», яким керує Ігор Суркіс. Сама ж КУА заведена на кіпрські компанії «Кірелма ентерпрайсиз лтд», «Лістоно менеджмент лтд», «Норесіа констракшин лтд», «Мерсено холдінггз лтд» та «Отренія інвестментс лтд».

Акціонерами Крюківського заводу є фірми «OW Capital Management GmbH» (Австрія), AS Skinest Finants та «Osauhing Delantina» (Естонія), «Transbuilding Service Limited» (Великобританія). Основним власником вважається його директор Володимир Приходько.

Нагадаємо, у лютому через картельний саботаж виробників «Укрзалізниці» не вдалося придбати 3 тис вантажних напіввагонів на загальну очікувану суму 3,00 млрд грн. При цьому голова «Укрзалізниці» Войцех Балчун повідомив про намір підвищити ціни на пасажирські перевезення, оскільки вони є збитковими на відміну від вантажних.

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