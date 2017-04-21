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Ізмаїльська лікарня замовила Клопіксол для пільговиків в 2,5 рази дорожче від МОЗівського рівня

21 Квітня 2017

Ізмаїльська міська центральна лікарня уклала угоду з КП «Ізмаїлфарм» про відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском ліків пільговикам, яка передбачає ціну на Клопіксол-Акуфаз в 2,5 рази більшу за оптово-відпускну, встановлену Міністерством охорони здоров’я.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Клопіксол-Акуфаз застосовується при початковому лікування гострих психозів, маніакальних станів і хронічних психозів у фазі загострення. МОЗ встановив оптово-відпускну ціну на препарат у формі розчину для ін’єкцій (50 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10) на рівні 1252,99 грн. за упаковку.

Серед проаналізованих 17 угод по закупівлі цього препарату медичними закладами з вересня минулого року, найнижчу ціну передбачала угода між КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради  – 1427,38 грн за упаковку. Переважна більшість (13) угод були укладені за ціною 1467,90-1474,76 грн за упаковку. І у десяти випадках продавцем виступав або «БаДМ», або пов’язаний з ним «БаДМ-Б».

Єдина угода, яка передбачала суттєво більшу ціну, була укладена на Одещині. Ізмаїльська міська центральна лікарня домовилася з КП «Ізмаїлфарм» про відшкодування препарату, відпущеного пільговикам за 3688,72 грн за упаковку.

На момент підписання угоди КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня» очолював Олександр Любіцин. У декларації, поданій перед звільненням, він вказав, що разом з дружиною Вікторія Любіцина, є співвласником будинку 187 кв. м. Крім того, він володіє квартирою пл. 55 кв.м, а дружина – нежитловим будинком 460 кв. м., ділянкою 798 кв.м. і авто Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI (2005 р.в.).

Олександр Любіцин також є одноосібним власником і кінцевим бенефіціаром ТОВ «Укрмедтранс-Ізмаїл». В минулому році він отримав 35,8 тис. грн. за основним місцем роботи і 1,7 тис. грн за сумісництвом у власній фірмі. Його дружина отримала в тому ж «Укрмедтранс-Ізмаїл» 9,8 тис. грн.

Директором КП «Ізмаїлфарм» є Віктор Слепньов. За минулий рік він задекларував 101 тис. грн зарплати, 4,9 тис. грн процентів і 205,714 тис. грн пенсії. Його дружина Лариса Слепньова отримала 14,4 тис. грн пенсії і 327,2 тис. грн від відчуження нерухомого майна. Віктору Слепньову і його дружині належить по 25% відсотків у квартирі пл. 59 кв. м. Крім того, він володіє гаражем (18 кв. м) і і автомобілем Ssang Yong Rexton RX 270XDі (2008 р. в.).

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору
КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня» 3688,72 КП «Ізмаїлфарм» 2016-11-16
Київський пансіонат ветеранів праці 1474,76 ТОВ «МВВ-Інструментс» 2017-02-23
Стародобровільський Психоневрологічний Інтернат 1474,76 ТОВ Бадм 2016-12-14
Хмельницький обласний психоневрологічний диспансер 1474,76 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-01-16
     
КЗОЗ Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня № 3 1467,90 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-02-28
Комунальний заклад «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» 1433,41 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» 2016-12-14
КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполя» 1430,25 ТОВ «БаДМ» 2016-11-15
КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради 1427,38 ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД»« 2016-12-12
Оптово-відпускна ціна МОЗ 1252,99    

 

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