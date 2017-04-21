Ізмаїльська лікарня замовила Клопіксол для пільговиків в 2,5 рази дорожче від МОЗівського рівня

21 Квітня 2017
Ізмаїльська міська центральна лікарня уклала угоду з КП «Ізмаїлфарм» про відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском ліків пільговикам, яка передбачає ціну на Клопіксол-Акуфаз в 2,5 рази більшу за оптово-відпускну, встановлену Міністерством охорони здоров’я.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Клопіксол-Акуфаз застосовується при початковому лікування гострих психозів, маніакальних станів і хронічних психозів у фазі загострення. МОЗ встановив оптово-відпускну ціну на препарат у формі розчину для ін’єкцій (50 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10) на рівні 1252,99 грн. за упаковку.
Серед проаналізованих 17 угод по закупівлі цього препарату медичними закладами з вересня минулого року, найнижчу ціну передбачала угода між КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради – 1427,38 грн за упаковку. Переважна більшість (13) угод були укладені за ціною 1467,90-1474,76 грн за упаковку. І у десяти випадках продавцем виступав або «БаДМ», або пов’язаний з ним «БаДМ-Б».
Єдина угода, яка передбачала суттєво більшу ціну, була укладена на Одещині. Ізмаїльська міська центральна лікарня домовилася з КП «Ізмаїлфарм» про відшкодування препарату, відпущеного пільговикам за 3688,72 грн за упаковку.
На момент підписання угоди КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня» очолював Олександр Любіцин. У декларації, поданій перед звільненням, він вказав, що разом з дружиною Вікторія Любіцина, є співвласником будинку 187 кв. м. Крім того, він володіє квартирою пл. 55 кв.м, а дружина – нежитловим будинком 460 кв. м., ділянкою 798 кв.м. і авто Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI (2005 р.в.).
Олександр Любіцин також є одноосібним власником і кінцевим бенефіціаром ТОВ «Укрмедтранс-Ізмаїл». В минулому році він отримав 35,8 тис. грн. за основним місцем роботи і 1,7 тис. грн за сумісництвом у власній фірмі. Його дружина отримала в тому ж «Укрмедтранс-Ізмаїл» 9,8 тис. грн.
Директором КП «Ізмаїлфарм» є Віктор Слепньов. За минулий рік він задекларував 101 тис. грн зарплати, 4,9 тис. грн процентів і 205,714 тис. грн пенсії. Його дружина Лариса Слепньова отримала 14,4 тис. грн пенсії і 327,2 тис. грн від відчуження нерухомого майна. Віктору Слепньову і його дружині належить по 25% відсотків у квартирі пл. 59 кв. м. Крім того, він володіє гаражем (18 кв. м) і і автомобілем Ssang Yong Rexton RX 270XDі (2008 р. в.).
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн
|Продавець
|Дата договору
|КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня»
|3688,72
|КП «Ізмаїлфарм»
|2016-11-16
|Київський пансіонат ветеранів праці
|1474,76
|ТОВ «МВВ-Інструментс»
|2017-02-23
|Стародобровільський Психоневрологічний Інтернат
|1474,76
|ТОВ Бадм
|2016-12-14
|Хмельницький обласний психоневрологічний диспансер
|1474,76
|ТОВ «БАДМ-Б»
|2017-01-16
|…
|КЗОЗ Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня № 3
|1467,90
|ТОВ «БАДМ-Б»
|2017-02-28
|Комунальний заклад «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка»
|1433,41
|СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД»
|2016-12-14
|КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполя»
|1430,25
|ТОВ «БаДМ»
|2016-11-15
|КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради
|1427,38
|ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД»«
|2016-12-12
|Оптово-відпускна ціна МОЗ
|1252,99