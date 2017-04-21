Атомники замовили німцям обладнання для ЮУАЕС на 89 мільйонів, викинувши двох дилерів росіян

ДП «НАЕК «Енергоатом» 18 квітня за результатами тендеру уклало угоду з компанією «WK Energo GmbH» (Німеччина) про закупівлю обладнання для Южно-Української АЕС на 2,49 млн євро, або 89,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 21 грудня поставлять 7 трансформаторних вводів SETFt 2100-800 D E11 виробництва «HSP Hochspannungsgerate GmbH» (Німеччина) по 355 тис євро, або 12,75 млн грн.

За технічними вимогами, це трансформаторні вводи 750 кВ конденсаторного типу з RIP-ізоляцією для трансформатора 3GB00 і автотрансформатора 3АТ. Строк служби становить 30 років. Ціна угоди на 0,6% нижча від очікуваної вартості в 89,73 млн грн.

До аукціону не допустили київські ТОВ спільне українсько-казахське підприємство «ВА І К» Олександра Борецького і Сергія Маліка, ТОВ «СП «Стан-Комплект» Олега Кравченка і Світлани Кукарцевої та запорізьке ТОВ «Енергострум» Олександра Горбача.

Перші дві фірми відхилили через технічні невідповідності пропонованих вводів від російського ТОВ «Маса» (завод «Ізолятор»), а третю – через відсутність даних про виробника (від «Наших грошей»: у пропозиції була вказана та сама німецька «HSP Hochspannungsgerate GmbH»), відповідність техвимогам, строки постачання та умови розрахунків тощо.

Відтак єдиним допущеним конкурентом стала компанія «Magister Llc» (США), представником якої у «Прозорро» вказаний Олександр Конотопов.

«Стан-Комплект» оскаржив у АМКУ допуск американської фірми, вказавши на недоліки погодження заміни вводів від виробника трансформатора ПАТ «Запоріжтрансформатор», досвіду і документів від виробника вводів, але згодом відкликав скаргу.

Німецька «WK Energo GmbH» відома як представник «Росатома». Вона вказала у «Проззоро» номер телефону +380444944500, який також використовує ТОВ «Енергопром-Сервіс» Олександра Циліцинського і Романа Ткачука зі статутним капіталом 1 тис грн. На цих двох зареєстрована ціла низка підприємств.

Раніше переможець вказував номер +380955464424, який використовує ТОВ «Глобал-Енерджі Груп» зі статутним капіталом 1 тис грн. Його засновником є вірґінський офшор «Кемпделл Солюшнз Ллп», а бенефіціаром – Володимир Недашковський зі США.

Керує «WK Energo GmbH» та «Глобал-Енерджі Груп» Володимир Корнієнко.

Усього з вересня 2013 року німецька фірма отримала підрядів виключно «Енергоатома» на $5,65 млн та 2,61 млн євро.

Нинішню закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер відмінили ще у жовтні 2016 року за рішенням АМКУ по скарзі «Енергоструму», яка стосувалась недоліків пропозиції «Стан-Комплекту».

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