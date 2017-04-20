Залізниця отримала дозвіл на закупівлю старого дешевого литва за 111 мільйонів, яке китайці не встигли загнати росіянам (виправлено)

(виправлено у частині претензій до сертифікатів – залізниця на цьому тендері дозволила такий вид завірки копій, тому не мусить виганяти з тендеру лише за печатки, як про це йшлось у оригінальній версії новини)

Антимонопольний комітет не задовольнив скарги «Кременчуцького сталеливарного заводу» і фірми «Extrede imports llp» (Лондон) на дискримінаційні вимоги філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» по тендерам на бокові рами та надресорні балки на загальну очікувану суму 110,59 млн грн.

Залізничники встановили вимоги, яким дозволили постачати імпортне литво виготовлене з 1 січня 2013 року.

На ці торги подали заявки дві компанії – ТОВ «Центр промислового субконтрактинга» і ТДВ «Інтерресурси» на китайську продукцію.

Обидві фірми у своїх заявках надали копії одних і тих самих сертифікатів на продукцію «Ружоуськой компанії Тіанруй по виробництву запасних частин локомотивів та вагонів» (Китай).

Ці сертифікати ще у 2013 році були видані Білоруським державним університетом транспорту. При цьому на копіях цих сертифікатів стоять печатки самих компаній, що беруть участь у тендері.

На цьому тендері залізниця дозволила завірку копій печатками самих фірм. Відтак за печатки на копії старих білоруських сертифікатів можна не відхиляти заявку “Інтерресурсу”.

Претензії Кременчуцького заводу і лондонської фірми стосувались різних обмежень, які нібито заважали їм взяти участь у торгах, та дозволу залізничників купувати литво 2013 року.

Український завод вважає, що дозвіл купувати стару продукцію не дозволяє конкурувати з нею виробникам з новим литвом. У тому числі через те, що до 2016 року діяли технічні стандарти з нижчими вимогами до сталі, з якої роблять литво. Лондонська фірма завважила, що обмеження 2013 роком не дозволяє взяти участь у торгах власникам ще більш старого товару.

В обох випадках АМКУ відмовив скаржникам у їхніх вимогах до замовника внести зміни у тендерну документацію.

Також наразі Дарницький ВРЗ оголосив ще один тендер на вагонне литво на суму 256,24 млн грн. Тут вже також подана скарга до АМКУ, однак рішення по ній ще нема, також ще ніхто не подавав заявки на участь у торгах.

За даними фіндиректора Кременчуцького заводу Ростислава Дуброва, залізниця зрештою закупить вагонокомплекти, які зберігаються на складах у Китаї з 2013 року.

«Починаючи з 2010 року, в Росії спостерігався справжній бум вагонобудування. Окремі російські підприємства, зокрема, виробляє крім вагонів танки, “Уралвагонзавод”, намагався розмістити замовлення на лиття не в Україні, а в Китаї », – повідомив Дубров.

За його словами, в стислі терміни китайські заводи налагодили виробництво лиття. Однак більша його частина так і залишилася незатребуваною, оскільки російська влада в останній момент перекрили доступ лиття з Китаю, зробивши ставку на власне виробництво. І зараз ось це не забране росіянами литво може потрапити на «Укрзалізницю».

При цьому представник Кременчуцького заводу вказав, що його підприємство, а також «Азовмаш», не подали заявки на ці торги, оскільки очікувана ціна є нижчою від бажаної українськими виробниками.

Кропивницьке ТДВ «Інтерресурси» належить колишньому голові міськвиконкому Кіровограду (1986-1989 р.р.) Миколі Москаленко і його сину Кирилу, який займає посаду керівника підприємства.

Засновником київського ТОВ «Центр промислового субконтрактинга» є Ілля Чайковський.

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