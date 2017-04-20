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Сумська облрада поповнила автопарк новою Toyota Camry за мільйон

20 Квітня 2017

Комунальне автотранспортне підприємство Сумської обласної ради 19 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Артмотор» новий легковий автомобіль Toyota Camry вартістю 940 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Автомобіль бізнес-класу 2016 року випуску має максимальну комплектацію Premium, в якій передбачена 6-ступінчаста автоматична коробка передач, малий шкіряний пакет з імітацією дерева, трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, люк з електроприводом, аудіо система з кольоровим багатофункціональним дисплеєм не менше 7 дюймів, навігація, дев’ять подушок безпеки.

Єдиним конкурентом «Артмотор» на відкритих торгах було сумське ТОВ «Автоцентр-С» Олександра Ткаченка. Його пропозиція була нижчою від переможця і склала 856 тис грн., але була відхилена, оскільки не відповідала вимогам тендерної документації. Зокрема, не були вказані комплектація запропонованого авто, рік випуску, колір кузова, витрати палива та деякі інші характеристики.

Сумське ТОВ «Артмотор» з групи компаній «Автоарт» належить Олегу Топчію і росіянину Олександру Лалаяну, які також володіють харківським дилером Toyota «Артсіті». Директором фірми-переможця є Іван Биков.

У березні цього року комунальне автотранспортне підприємство Сумської облради уклало угоду з ФОП Марина Кульбачна про послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів за 80 тис грн.

В технічному завданні були вказані 12 автомобілів:

№ п/п Марка, модель  транспортного засобу Об’єм двигуна/ вид палива Рік випуску
1 Toyota Camry 3.5 3456/В 2008
2 Міtsubishi (джип) 2972/В 2003
3 Mersedes Benz Е220 2148/ D 1999
4 Volkswagen Touareg 3.2 3189/В 2004
5 Deo Nubira 1998/В 2003
6 ГАЗ – 31105 2285/ В 2008
7 ГАЗ – 31105 2285/ В 2008
8 ГАЗ – 31105 2285/ В 2008
9 ГАЗ – 31105 2285/ В 2008
10 ЗАЗ – 110557 1197/В 2006
11 ГАЗ – 322132 (газель пасажир.) 2464/В 2006
12 Газель – 33021 (газель вантаж.) 2445/В 2000

 

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