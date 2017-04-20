Суд заарештував рахунки фірми, якій Житомирський бронетанковий допоміг ухилитися від 3 мільйонів податків

Державна фіскальна служба підозрює посадовців ДП «Житомирський бронетанковий завод» у змові з ТОВ «Партнер Центр Лтд», що дозволило останньому ухилитися від сплати 3,38 млн грн. податків.

Про це стало відомо з ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №32015100000000264.

Слідство встановило, що протягом 2013-2015 років «Партнер Центр Лтд» поставляло на Житомирський бронетанковий завод комплектуючі до приладів спостереження та запчастини для БМП та БТР. В податковій звітності фірма вказала, що обладнання закупила у ТОВ «Арматех Буд», ТОВ «Профі Хаус» та ТОВ «Укрінжинірінг Він».

ДФС встановило, що у вказаних підприємств відсутні можливості для ведення господарської діяльності. Під час розслідування засновники «Арматех Буд», ТОВ «Укрінжинірінг Він» та ТОВ «Профі Хаус» зізналися, що вони зареєстрували фірми за грошову винагороду, господарської діяльності не вели. Засновники перших двох підприємств минулого квітня Печерський райсудом столиці були засуджені за фіктивне підприємництво. Також було встановлено, що ці фірми по податковій звітності не закуповували обладнання для бронетехніки, а показували торгові операції з закупівлі тачок, рукавець та будівельних матеріалів.

ДФС вважають, що «Партнер Центр ЛТД» тільки по документам поставляло обладнання для бронетанкового заводу.

В суді слідчий клопотав про арешт банківських рахунків фірми і суд це клопотання задовольнив.

Навесні 2015 року обов’язки керівника ЖБТЗ виконував Михайло Мосін. Раніше він був засуджений за службове підроблення коли очолював ««Херсонелектротранс». З літа 2015 року по лютий 2017 рік «ЖБТЗ» очолював Олексій Бабіч – брат заступника керівника апарату директора «Укроборонпрому» Андрія Бабича. Нині він керує ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова». До 2015 року «ЖБТЗ» очолював Сергій Бутенко. Правоохоронці звинувачували його у причетності до розтрати 18 млн грн.,які були виділені на ремонт бронетехніки для АТО.

Засновниками «Партнер Центр Лтд»Михайло Митяєв та Олександр Буряк.

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