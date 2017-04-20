НОВИНИ

20.04.2017

Господар казино йде з посади керівника Держзернової корпорації через проблеми з китайцями

Адвокат Демчини хоче паспортні дані журналістів «Наших грошей», які розкопали «горіхову» історію замголови СБУ

Донецькі антимонопольники не хочуть розслідувати як морг в Маріуполі опинився у приватної фірми

Суд заарештував рахунки фірми, якій Житомирський бронетанковий допоміг ухилитися від 3 мільйонів податків

Сумська облрада поповнила автопарк новою Toyota Camry за мільйон

Прокуратура перевіряє як підрядник привласнив частину з 47 мільйонів «Електроважмашу»

Армійські намети від монополіста подорожчали на чверть до 115 мільйонів

Фірма депутата отримала мільйон за невиконаний ремонт дороги у Миколаєві

Залізниця отримала дозвіл на закупівлю старого дешевого литва за 111 мільйонів, яке китайці не встигли загнати росіянам (виправлено)

Одесити замовили протидерматозну мазь на третину дорожче від середніх цін по Україні

19.04.2017

«Нафтогаз» виграв 4 мільярди «Укртрансгазу» на техногаз, Злочевський виграв 1,3 мільярди з найдешевшим паливом

Київський онкодиспансер замовив золедронову кислоту у Багрія вчетверо дорожче від академіків

Під виглядом іноземних інвесторів парковки Дніпра відійшли оточенню «порошенківського» директора КП

Мер Бучі, по якому йде слідство за роздачу лісу, оформив продаж елітного Mercedes за 5% ціни автівки

Кожем’якін позичив 9 мільйонів у бізнес-партнера аваківців та фірташівців

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Суд заарештував рахунки фірми, якій Житомирський бронетанковий допоміг ухилитися від 3 мільйонів податків

20 Квітня 2017

Державна фіскальна служба підозрює посадовців ДП «Житомирський бронетанковий завод» у змові з ТОВ «Партнер Центр Лтд», що дозволило останньому ухилитися від сплати 3,38 млн грн. податків.

Про це стало відомо з ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №32015100000000264.

Слідство встановило, що протягом 2013-2015 років «Партнер Центр Лтд» поставляло на Житомирський бронетанковий завод комплектуючі до приладів спостереження та запчастини для БМП та БТР. В податковій звітності фірма вказала, що обладнання закупила у ТОВ «Арматех Буд», ТОВ «Профі Хаус» та  ТОВ «Укрінжинірінг Він».

ДФС встановило, що у вказаних підприємств відсутні можливості для ведення господарської діяльності. Під час розслідування засновники «Арматех Буд», ТОВ «Укрінжинірінг Він» та ТОВ «Профі Хаус» зізналися, що вони зареєстрували фірми за грошову винагороду, господарської діяльності не вели. Засновники перших двох підприємств минулого квітня Печерський райсудом столиці були засуджені за фіктивне підприємництво. Також було встановлено, що ці фірми по податковій звітності не закуповували обладнання для бронетехніки, а показували торгові операції з закупівлі тачок, рукавець та будівельних матеріалів.

ДФС вважають, що «Партнер Центр ЛТД» тільки по документам поставляло обладнання для бронетанкового заводу.

В суді слідчий клопотав про арешт банківських рахунків фірми і суд це клопотання задовольнив.

Навесні 2015 року обов’язки керівника ЖБТЗ виконував Михайло Мосін. Раніше він був засуджений за службове підроблення коли очолював ««Херсонелектротранс». З літа 2015 року по лютий 2017 рік «ЖБТЗ» очолював Олексій Бабіч – брат заступника керівника апарату директора «Укроборонпрому» Андрія Бабича. Нині він керує ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова». До 2015 року «ЖБТЗ» очолював Сергій Бутенко. Правоохоронці звинувачували його у причетності до розтрати 18 млн грн.,які були виділені на ремонт бронетехніки для АТО.

Засновниками «Партнер Центр Лтд»Михайло Митяєв та Олександр Буряк.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Федерація дзюдо України до Насірова: донецький авторитет і СБУ
18 Квітня 2017

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші
14 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

20.04.2017

Донецьк Донецькі антимонопольники не хочуть розслідувати як морг в Маріуполі опинився у приватної фірми

Житомир Суд заарештував рахунки фірми, якій Житомирський бронетанковий допоміг ухилитися від 3 мільйонів податків

Суми Сумська облрада поповнила автопарк новою Toyota Camry за мільйон

Харків Прокуратура перевіряє як підрядник привласнив частину з 47 мільйонів «Електроважмашу»

Миколаїв Фірма депутата отримала мільйон за невиконаний ремонт дороги у Миколаєві

19.04.2017

Дніпро Під виглядом іноземних інвесторів парковки Дніпра відійшли оточенню «порошенківського» директора КП

Київщина Мер Бучі, по якому йде слідство за роздачу лісу, оформив продаж елітного Mercedes за 5% ціни автівки

Рівне На волю відпустили «бурштинщика», який за словами генпрокурора ще досі нібито знайомиться зі справою

Вінниця Поліція перевіряє, як для вінницької лікарні за 25 мільйонів купили медобладнання по завищеним на 10 мільйонів цінами

18.04.2017

Полтава Мерія Полтави на чолі з Мамаєм придбала нову Toyota Camry за мільйон

Рівне «Генерал-єнакієвські» розіграли 27 мільйонів на харчування дітей-чорнобильців Рівненщини

Харків Чиновників Кернеса підозрюють у привласненні коштів на реконструкції вуличного освітлення за 4 мільйони

Київ Суддя замовчав в декларації збільшення будинку в Козині

17.04.2017

Одеса «Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

Київ Суд дозволив підлеглим Кличка не платити Бродському 3 мільйони за незмонтовані баскетбольні щити

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ