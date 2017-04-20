НОВИНИ

20.04.2017

Господар казино йде з посади керівника Держзернової корпорації через проблеми з китайцями

Адвокат Демчини хоче паспортні дані журналістів «Наших грошей», які розкопали «горіхову» історію замголови СБУ

Донецькі антимонопольники не хочуть розслідувати як морг в Маріуполі опинився у приватної фірми

Суд заарештував рахунки фірми, якій Житомирський бронетанковий допоміг ухилитися від 3 мільйонів податків

Сумська облрада поповнила автопарк новою Toyota Camry за мільйон

Прокуратура перевіряє як підрядник привласнив частину з 47 мільйонів «Електроважмашу»

Армійські намети від монополіста подорожчали на чверть до 115 мільйонів

Фірма депутата отримала мільйон за невиконаний ремонт дороги у Миколаєві

Залізниця отримала дозвіл на закупівлю старого дешевого литва за 111 мільйонів, яке китайці не встигли загнати росіянам (виправлено)

Одесити замовили протидерматозну мазь на третину дорожче від середніх цін по Україні

19.04.2017

«Нафтогаз» виграв 4 мільярди «Укртрансгазу» на техногаз, Злочевський виграв 1,3 мільярди з найдешевшим паливом

Київський онкодиспансер замовив золедронову кислоту у Багрія вчетверо дорожче від академіків

Під виглядом іноземних інвесторів парковки Дніпра відійшли оточенню «порошенківського» директора КП

Мер Бучі, по якому йде слідство за роздачу лісу, оформив продаж елітного Mercedes за 5% ціни автівки

Кожем’якін позичив 9 мільйонів у бізнес-партнера аваківців та фірташівців

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Прокуратура перевіряє як підрядник привласнив частину з 47 мільйонів «Електроважмашу»

20 Квітня 2017

Прокуратура підозрює службових осіб ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» у привласненні коштів держпідприємства «Завод «Електроважмаш» під час закупівель на 47,12 млн грн. Про це свідчить низка ухвал Дзержинського районного суду м. Харкова від 7 квітня.

За даними слідства, у листопаді 2016-лютому 2017 рр. держпідприємство придбало у «Укрпромвпровадження» товару на загальну суму 47,12 млн грн. Зокрема, завод купив слюдинітову непросочену стрічку, слюдяну просочену стрічку, слюду тощо.

Слідство встановило, що товар, який постачався держзаводу, «НВП «Укрпромвпровадження» придбало у ТОВ «Анако-Інвест», яке має ознаки «сумнівності» ведення фінансово-господарської діяльності. Керівником, головним бухгалтером та засновником «Анако-Інвест» вказана Тетяна Коваленко, яка працює продавцем в торгівельному павільйоні  на харківському ринку «ХТЗ».

Крім того, за даними слідства, товар, який отримав «Електроважмаш», підприємству «Анако-Інвест» за ланцюгом поставлявся фіктивними підприємствами: ТОВ «Стройтех Лимитед», ТОВ «Опттехспецстрой» та ТОВ «Спецстрой Контракт». Ці три фірми зареєстровані за однією адресою у Маріуполі, статутні фонди кожної с них складають 1000 грн. Дані щодо найманих працівників на фірмах та наявність основних фондів відсутні. Керівники та засновники «Стройтех Лимитед» та «Опттехспецстрой» не мають відношення до фірм, а директора та засновника «Спецстрой Контракт» оголошено в розшук.

Слідчі з’ясували, що «Стройтех Лимитед», «Опттехспецстрой» та «Спецстрой Контракт» фактично є «податковими ямами», оскільки на них встановлено «обрив» ланцюга постачання. Вони входять до групи фіктивних підприємств одного конвертаційного центру. Діяльність цього центру контролюється невстановленими особами, які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» привласнили гроші низки державних підприємств, у тому числі ДП «Завод «Електроважмаш», у великих розмірах.

Суд задовольнив клопотання прокуратури Харківської області, яка розслідує кримінальне провадження № 42017220000000179 від 28.02.2017, і наклав арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках «Укрпромвпровадження», а також надав доступ до документації підприємства.

«НВП «Укрпромвпровадження» належить Тетяні Мельник, Сергію Кошику, росіянину Михайлу Тарасову та Володимиру Капирулі. Син останнього Михайло Капируля володів ТОВ «Іст Лоуд Груп», яке теж є постачальником «Електроважмашу».

Крім того, донедавна Капіруля-молодший був бізнес-партнером по ТОВ «Контракт-Авто» Вячеслава Баталова, засновника ще одного частого підрядника заводу – ТОВ «Маркетінвестгруп». Нині «Контракт-Авто» записаний на Ігоря Целовальникова.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Федерація дзюдо України до Насірова: донецький авторитет і СБУ
18 Квітня 2017

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші
14 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

20.04.2017

Донецьк Донецькі антимонопольники не хочуть розслідувати як морг в Маріуполі опинився у приватної фірми

Житомир Суд заарештував рахунки фірми, якій Житомирський бронетанковий допоміг ухилитися від 3 мільйонів податків

Суми Сумська облрада поповнила автопарк новою Toyota Camry за мільйон

Харків Прокуратура перевіряє як підрядник привласнив частину з 47 мільйонів «Електроважмашу»

Миколаїв Фірма депутата отримала мільйон за невиконаний ремонт дороги у Миколаєві

19.04.2017

Дніпро Під виглядом іноземних інвесторів парковки Дніпра відійшли оточенню «порошенківського» директора КП

Київщина Мер Бучі, по якому йде слідство за роздачу лісу, оформив продаж елітного Mercedes за 5% ціни автівки

Рівне На волю відпустили «бурштинщика», який за словами генпрокурора ще досі нібито знайомиться зі справою

Вінниця Поліція перевіряє, як для вінницької лікарні за 25 мільйонів купили медобладнання по завищеним на 10 мільйонів цінами

18.04.2017

Полтава Мерія Полтави на чолі з Мамаєм придбала нову Toyota Camry за мільйон

Рівне «Генерал-єнакієвські» розіграли 27 мільйонів на харчування дітей-чорнобильців Рівненщини

Харків Чиновників Кернеса підозрюють у привласненні коштів на реконструкції вуличного освітлення за 4 мільйони

Київ Суддя замовчав в декларації збільшення будинку в Козині

17.04.2017

Одеса «Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

Київ Суд дозволив підлеглим Кличка не платити Бродському 3 мільйони за незмонтовані баскетбольні щити

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ