Прокуратура перевіряє як підрядник привласнив частину з 47 мільйонів «Електроважмашу»

Прокуратура підозрює службових осіб ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» у привласненні коштів держпідприємства «Завод «Електроважмаш» під час закупівель на 47,12 млн грн. Про це свідчить низка ухвал Дзержинського районного суду м. Харкова від 7 квітня.

За даними слідства, у листопаді 2016-лютому 2017 рр. держпідприємство придбало у «Укрпромвпровадження» товару на загальну суму 47,12 млн грн. Зокрема, завод купив слюдинітову непросочену стрічку, слюдяну просочену стрічку, слюду тощо.

Слідство встановило, що товар, який постачався держзаводу, «НВП «Укрпромвпровадження» придбало у ТОВ «Анако-Інвест», яке має ознаки «сумнівності» ведення фінансово-господарської діяльності. Керівником, головним бухгалтером та засновником «Анако-Інвест» вказана Тетяна Коваленко, яка працює продавцем в торгівельному павільйоні на харківському ринку «ХТЗ».

Крім того, за даними слідства, товар, який отримав «Електроважмаш», підприємству «Анако-Інвест» за ланцюгом поставлявся фіктивними підприємствами: ТОВ «Стройтех Лимитед», ТОВ «Опттехспецстрой» та ТОВ «Спецстрой Контракт». Ці три фірми зареєстровані за однією адресою у Маріуполі, статутні фонди кожної с них складають 1000 грн. Дані щодо найманих працівників на фірмах та наявність основних фондів відсутні. Керівники та засновники «Стройтех Лимитед» та «Опттехспецстрой» не мають відношення до фірм, а директора та засновника «Спецстрой Контракт» оголошено в розшук.

Слідчі з’ясували, що «Стройтех Лимитед», «Опттехспецстрой» та «Спецстрой Контракт» фактично є «податковими ямами», оскільки на них встановлено «обрив» ланцюга постачання. Вони входять до групи фіктивних підприємств одного конвертаційного центру. Діяльність цього центру контролюється невстановленими особами, які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» привласнили гроші низки державних підприємств, у тому числі ДП «Завод «Електроважмаш», у великих розмірах.

Суд задовольнив клопотання прокуратури Харківської області, яка розслідує кримінальне провадження № 42017220000000179 від 28.02.2017, і наклав арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках «Укрпромвпровадження», а також надав доступ до документації підприємства.

«НВП «Укрпромвпровадження» належить Тетяні Мельник, Сергію Кошику, росіянину Михайлу Тарасову та Володимиру Капирулі. Син останнього Михайло Капируля володів ТОВ «Іст Лоуд Груп», яке теж є постачальником «Електроважмашу».

Крім того, донедавна Капіруля-молодший був бізнес-партнером по ТОВ «Контракт-Авто» Вячеслава Баталова, засновника ще одного частого підрядника заводу – ТОВ «Маркетінвестгруп». Нині «Контракт-Авто» записаний на Ігоря Целовальникова.

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