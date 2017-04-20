Одесити замовили протидерматозну мазь на третину дорожче від середніх цін по Україні

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20 Квітня 2017

ДЗ «Український медичний Центр матері та дитини МОЗ України» (Одеса) домовився з ПП «Сана Ко» про купівлю Гідрокортизону за 45,45 грн за тубу, що є найвищою ціною серед укладених останніми місяцями угод на купівлю препарату бюджетним коштом.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшли 27 угод на купівлю протидерматозної мазі Гідрокортизону (1%, по 10 г у тубі), що були укладені медустановамиз різних регіонів України.

Найдешевше домовитися про придбання препарату вдалося поліклініці №2 Державного управління справами – по 29,00 грн за тубу.

Середня ціна склала 34,85 грн за тубу і лише три угоди передбачали ціну, що перевищувала її більше, ніж на 5%.

Медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України домовився з ТОВ «Фрам Ко» по 38,84 грн за тубу, Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка (Донецька обл) – з ПП «Аквавіта Плюс» за 40,61 грн за тубу. А найбільше відхилення від середньої ціни (майже на третину) дозволив собі розташований в Одесі Український медичний Центр матері та дитини МОЗ України, який домовився з ПП «Сана Ко» про ціну 45,45 грн за тубу.

ПП «Сана Ко» зареєстрована також в Одесі. Її засновником зі статутним капіталом 400 грн. є Оксана Кошель. Вона також вказана як кінцевий бенефіціар і керівник фірми. Оксана Кошель володіє також ТОВ «Санафарм», МПП «Гілея» і ПП «Лекарь» і є співзасновницею ГО «Одеська обласна фармацевтична спілка».

Директором ДЗ «Український медичний Центр матері та дитини МОЗ України» є Олександр Ларіонов. За минулий рік він задекларував 142,6 тис.грн зарплати. Його дружина Тетяна Сокол працює у тому ж медичному центрі матері і дитини. В минулому році вона отримала 102,3 тис.грн. Подружжя володіє двома квартирами в Одесі (пл. 30,8 і 48,8 кв. м.), ВАЗом 2107 (1990 р. в.) і Fiat Linea (2012 р.в.), вартість якої на момент отримання права власності складала 124 тис. грн.

Засновник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору
ДЗ «УМЦР Матері та дитини МОЗ України» 45,45 ПП «САНА КО» 2017-02-13
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» 40,61 ПП «АКВАВІТА ПЛЮС» 2016-11-22
Медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України… 38,84 ТОВ «ФРАМ КО» 2017-02-22
Середня 34,85    
…ДУ «Харківська виправна колонія (№43)» 32,37 ТОВ «Своя аптека» 2017-03-13
КЛПУ «Міський дерматовенерологічний диспансер м. Маріуполя» 31,71 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 2017-01-26
ДЗ «Поліклініка №2» Державного управління справами 29,00 ТОВ «Рецепти життя» 2017-01-27

 

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