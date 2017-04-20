Одесити замовили протидерматозну мазь на третину дорожче від середніх цін по Україні

20 Квітня 2017
ДЗ «Український медичний Центр матері та дитини МОЗ України» (Одеса) домовився з ПП «Сана Ко» про купівлю Гідрокортизону за 45,45 грн за тубу, що є найвищою ціною серед укладених останніми місяцями угод на купівлю препарату бюджетним коштом.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
До огляду увійшли 27 угод на купівлю протидерматозної мазі Гідрокортизону (1%, по 10 г у тубі), що були укладені медустановамиз різних регіонів України.
Найдешевше домовитися про придбання препарату вдалося поліклініці №2 Державного управління справами – по 29,00 грн за тубу.
Середня ціна склала 34,85 грн за тубу і лише три угоди передбачали ціну, що перевищувала її більше, ніж на 5%.
Медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України домовився з ТОВ «Фрам Ко» по 38,84 грн за тубу, Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка (Донецька обл) – з ПП «Аквавіта Плюс» за 40,61 грн за тубу. А найбільше відхилення від середньої ціни (майже на третину) дозволив собі розташований в Одесі Український медичний Центр матері та дитини МОЗ України, який домовився з ПП «Сана Ко» про ціну 45,45 грн за тубу.
ПП «Сана Ко» зареєстрована також в Одесі. Її засновником зі статутним капіталом 400 грн. є Оксана Кошель. Вона також вказана як кінцевий бенефіціар і керівник фірми. Оксана Кошель володіє також ТОВ «Санафарм», МПП «Гілея» і ПП «Лекарь» і є співзасновницею ГО «Одеська обласна фармацевтична спілка».
Директором ДЗ «Український медичний Центр матері та дитини МОЗ України» є Олександр Ларіонов. За минулий рік він задекларував 142,6 тис.грн зарплати. Його дружина Тетяна Сокол працює у тому ж медичному центрі матері і дитини. В минулому році вона отримала 102,3 тис.грн. Подружжя володіє двома квартирами в Одесі (пл. 30,8 і 48,8 кв. м.), ВАЗом 2107 (1990 р. в.) і Fiat Linea (2012 р.в.), вартість якої на момент отримання права власності складала 124 тис. грн.
|Засновник
|Ціна з ПДВ, грн
|Продавець
|Дата договору
|ДЗ «УМЦР Матері та дитини МОЗ України»
|45,45
|ПП «САНА КО»
|2017-02-13
|КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка»
|40,61
|ПП «АКВАВІТА ПЛЮС»
|2016-11-22
|Медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України…
|38,84
|ТОВ «ФРАМ КО»
|2017-02-22
|Середня
|34,85
|…ДУ «Харківська виправна колонія (№43)»
|32,37
|ТОВ «Своя аптека»
|2017-03-13
|КЛПУ «Міський дерматовенерологічний диспансер м. Маріуполя»
|31,71
|ТОВ «ВЕНТА. ЛТД»
|2017-01-26
|ДЗ «Поліклініка №2» Державного управління справами
|29,00
|ТОВ «Рецепти життя»
|2017-01-27
Tеги | Медицина