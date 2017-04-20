Господар казино йде з посади керівника Держзернової корпорації через проблеми з китайцями

Виконуючий обов’язки Олександр Григорович голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), залишає свою посаду.

Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на джерела в ДПЗКУ та Мінагрополітики.

Планується, що Григорович піде з 21 квітня у відпустку, з якої вже не вийде на роботу. В уряді незадоволені ходом перемовин із основним кредитором корпорації — Експортно-імпортний банк Китаю. Йдеться про $1,5 млрд кредиту, який був наданий під держгарантії. Україна намагається домовитися про його реструктуризацію.

Це стало відомо після того, як поліція 12 квітня повідомила про ліквідацію підпільного покерного клубу в Києві в приміщенні, що належало фірмі Григоровича – ПАТ «Будтранс».

У свою чергу Григорович стверджує, що нібито не знав про існування казино в його будівлі.

Уряд призначив Григоровича в.о. голови правління «ДПЗКУ» в жовтні минулого року. Він почав працювати в державному агросекторі в 2010 році, коли в Україні до влади прийшла команда Віктора Януковича. Працював в «Укрсільгоспохоронпраця» та і МінАПК, був радником та співавтором книг міністра Миколи Присяжнюка – бізнес-партнера Юрія Іванющенка.

Також Григорович з 2007 року є засновником громадської організації «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка». Раніше депутатську групу «УДАР» в парламентській фракції БПП очолював Тарас Кутовий, який і призначив Григоровича.

Григорович до цього часу є бізнес-парнером по фірмі «УБМ» Ігоря Якубовича, який за часів Януковича керував Аграрним фондом та «ДПЗКУ». На початку 2015 року Генеральна прокуратура оголосила Якубовича в розшук через розкрадання частини коштів китайського кредиту.

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