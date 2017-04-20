Донецькі антимонопольники не хочуть розслідувати як морг в Маріуполі опинився у приватної фірми

Донецьке обласне територіальне відділення АМКУ не вжило всіх необхідних дій з виконання доручення щодо дослідження наявності в діях ПП «Служба ритуальних послуг «Скорбота» та КП «Комбінат комунальних підприємств» ознак змови під час надання послуг з організування поховань та суміжних послуг в Маріуполі.

Про це на свій сторінці в Facebook написала Державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська.

За її словами, обласне відділення провело дослідження фрагментарно і не в повному обсязі. Не було вивчено питання власності «СРП «Скорбота» на приміщення, яке воно здає в оренду КЗОЗ «ДОБСМЕ», умови цієї оренди, в тому числі в частині орендної плати в розмірі 1 грн. на місяць.

Також тервідділення АМКУ залишило поза увагою питання пов’язаності часників ринку ритуальних послуг з «СРП «Скорбота», положення фірми на цьому ринку та інші питання.

АМКУ доручив свою управлінню в Донецькій області до 3 липня надати комітету допрацьоване дослідження ринку ритуальних послуг Маріуполя.

Минулого року ЗМІ повідомили, що в Маріуполі комунальний морг працює на території приватного підприємства «СРП «Скорбота». Родичів покійних, які намагаються забрати тіло у моргу, відправляють у фірму «Скорбота». За повідомленнями жителів міста, підготовка покійника у моргу коштує від 500 до 2000 грн. В офіційно безплатному міському моргу з них беруть гроші за «прискорення експертизи», за видачу тіла у зручний для родичів час, за підготовку тіла до захоронення – послуги, які за законом не можуть бути платні. Маріупольці також скаржилися, що коли катафалк замовлено не у «Скорботи», то машину не впускають у двір моргу і труну приходиться виносити на руках.

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