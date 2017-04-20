НОВИНИ

20.04.2017

Господар казино йде з посади керівника Держзернової корпорації через проблеми з китайцями

Адвокат Демчини хоче паспортні дані журналістів «Наших грошей», які розкопали «горіхову» історію замголови СБУ

Донецькі антимонопольники не хочуть розслідувати як морг в Маріуполі опинився у приватної фірми

Суд заарештував рахунки фірми, якій Житомирський бронетанковий допоміг ухилитися від 3 мільйонів податків

Сумська облрада поповнила автопарк новою Toyota Camry за мільйон

Прокуратура перевіряє як підрядник привласнив частину з 47 мільйонів «Електроважмашу»

Армійські намети від монополіста подорожчали на чверть до 115 мільйонів

Фірма депутата отримала мільйон за невиконаний ремонт дороги у Миколаєві

Залізниця отримала дозвіл на закупівлю старого дешевого литва за 111 мільйонів, яке китайці не встигли загнати росіянам (виправлено)

Одесити замовили протидерматозну мазь на третину дорожче від середніх цін по Україні

19.04.2017

«Нафтогаз» виграв 4 мільярди «Укртрансгазу» на техногаз, Злочевський виграв 1,3 мільярди з найдешевшим паливом

Київський онкодиспансер замовив золедронову кислоту у Багрія вчетверо дорожче від академіків

Під виглядом іноземних інвесторів парковки Дніпра відійшли оточенню «порошенківського» директора КП

Мер Бучі, по якому йде слідство за роздачу лісу, оформив продаж елітного Mercedes за 5% ціни автівки

Кожем’якін позичив 9 мільйонів у бізнес-партнера аваківців та фірташівців

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Донецькі антимонопольники не хочуть розслідувати як морг в Маріуполі опинився у приватної фірми

20 Квітня 2017

Донецьке обласне територіальне відділення АМКУ не вжило всіх необхідних дій з виконання доручення щодо дослідження наявності в діях ПП «Служба ритуальних послуг «Скорбота» та КП «Комбінат комунальних підприємств» ознак змови під час надання послуг з організування поховань та суміжних послуг в Маріуполі.

Про це на свій сторінці в Facebook написала Державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська.

За її словами, обласне відділення провело дослідження фрагментарно і не в повному обсязі. Не було вивчено питання власності «СРП «Скорбота»  на приміщення, яке воно здає в оренду КЗОЗ «ДОБСМЕ», умови цієї оренди, в тому числі в частині орендної плати в розмірі 1 грн. на місяць.

Також тервідділення АМКУ залишило поза увагою питання пов’язаності часників ринку ритуальних послуг з «СРП «Скорбота», положення фірми на цьому ринку та інші питання.

АМКУ доручив свою управлінню в Донецькій області до 3 липня надати комітету допрацьоване дослідження ринку ритуальних послуг Маріуполя.

Минулого року ЗМІ повідомили, що в Маріуполі комунальний морг працює на території приватного підприємства «СРП «Скорбота». Родичів покійних, які намагаються забрати тіло у моргу, відправляють у фірму «Скорбота». За повідомленнями жителів міста, підготовка покійника у моргу коштує від 500 до 2000 грн. В офіційно безплатному міському моргу з них беруть гроші за «прискорення експертизи», за видачу тіла у зручний для родичів час, за підготовку тіла до захоронення – послуги, які за законом не можуть бути платні. Маріупольці також скаржилися, що коли катафалк замовлено не у «Скорботи», то машину не впускають у двір моргу і труну приходиться виносити на руках.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Федерація дзюдо України до Насірова: донецький авторитет і СБУ
18 Квітня 2017

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші
14 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

20.04.2017

Донецьк Донецькі антимонопольники не хочуть розслідувати як морг в Маріуполі опинився у приватної фірми

Житомир Суд заарештував рахунки фірми, якій Житомирський бронетанковий допоміг ухилитися від 3 мільйонів податків

Суми Сумська облрада поповнила автопарк новою Toyota Camry за мільйон

Харків Прокуратура перевіряє як підрядник привласнив частину з 47 мільйонів «Електроважмашу»

Миколаїв Фірма депутата отримала мільйон за невиконаний ремонт дороги у Миколаєві

19.04.2017

Дніпро Під виглядом іноземних інвесторів парковки Дніпра відійшли оточенню «порошенківського» директора КП

Київщина Мер Бучі, по якому йде слідство за роздачу лісу, оформив продаж елітного Mercedes за 5% ціни автівки

Рівне На волю відпустили «бурштинщика», який за словами генпрокурора ще досі нібито знайомиться зі справою

Вінниця Поліція перевіряє, як для вінницької лікарні за 25 мільйонів купили медобладнання по завищеним на 10 мільйонів цінами

18.04.2017

Полтава Мерія Полтави на чолі з Мамаєм придбала нову Toyota Camry за мільйон

Рівне «Генерал-єнакієвські» розіграли 27 мільйонів на харчування дітей-чорнобильців Рівненщини

Харків Чиновників Кернеса підозрюють у привласненні коштів на реконструкції вуличного освітлення за 4 мільйони

Київ Суддя замовчав в декларації збільшення будинку в Козині

17.04.2017

Одеса «Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

Київ Суд дозволив підлеглим Кличка не платити Бродському 3 мільйони за незмонтовані баскетбольні щити

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ