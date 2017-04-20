Армійські намети від монополіста подорожчали на чверть до 115 мільйонів

Міністерство оборони України 13 квітня за результатами тендерів замовило ТОВ «Сівертекс» наметів на 115,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця лютого поставлять 1 800 наметів УСБ-56 по 47 508 грн. та 823 намети УСТ-56 по 35 943 грн. Вони мають відповідати ТУ У 25.1-00310143-086:2005 зі змінами №2 та зразку-еталону.

У жовтні 2016 року перший тип наметів від цієї ж фірми коштував 36 873 грн., а другий – 28 291 грн. Таким чином, за півроку намети подорожчали на 22%.

За даними з відкритих джерел, нині намети УСБ-56 продають по 32 500 грн. Проте невідомо, якого вони року виготовлення і чи входить у ціну ПДВ.

Натомість намети 2015-2016 року можна знайти гуртом по 36 000 грн.

Чернігівський «Сівертекс», створений у січні 2013 року, належить Олександру Лавренюку, який також володіє ПАТ виробничо-торгова фiрма «Сiверянка». Із квітня директором фірми є Вікторія Лазаренко.

Вигравати тендери «Сівертекс» почав у липні 2014 року. Відтоді фірма отримала військових замовлень без конкурсу на 374,66 млн грн.

«Сівертекс» є монополістом по поставці палаток УСБ-56 і УСТ-56 для Міноборони. Військові оприлюднили на своєму сайті розроблені «Сівертексом» техумови для цих наметів, у яких прямо вказано, що вони мають виготовлятись з брезенту по артикулу російського заводу «Владтекс».

Єдиний конкурент – запорізьке ТОВ «Торговий дім «МІК Трейд» Сергія Шаповалова пропонувало на 1-4% нижчі ціни, але його відхилили. Фірма надала висновок Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення щодо відповідності зразка-свідка нормативним документам та зразку-еталону «Сівертексу». Однак Управління виконання договорів Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомило, що «МІК Трейду» висновок на надавався.

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