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Армійські намети від монополіста подорожчали на чверть до 115 мільйонів

20 Квітня 2017

Міністерство оборони України 13 квітня за результатами тендерів замовило ТОВ «Сівертекс» наметів на 115,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця лютого поставлять 1 800 наметів УСБ-56 по 47 508 грн. та 823 намети УСТ-56 по 35 943 грн. Вони мають відповідати ТУ У 25.1-00310143-086:2005 зі змінами №2 та зразку-еталону.

У жовтні 2016 року перший тип наметів від цієї ж фірми коштував 36 873 грн., а другий – 28 291 грн. Таким чином, за півроку намети подорожчали на 22%.

За даними з відкритих джерел, нині намети УСБ-56 продають по 32 500 грн. Проте невідомо, якого вони року виготовлення і чи входить у ціну ПДВ.

Натомість намети 2015-2016 року можна знайти гуртом по 36 000 грн.

Чернігівський «Сівертекс», створений у січні 2013 року, належить Олександру Лавренюку, який також володіє ПАТ виробничо-торгова фiрма «Сiверянка». Із квітня директором фірми є Вікторія Лазаренко.

Вигравати тендери «Сівертекс» почав у липні 2014 року. Відтоді фірма отримала військових замовлень без конкурсу на 374,66 млн грн.

«Сівертекс» є монополістом по поставці палаток УСБ-56 і УСТ-56 для Міноборони. Військові оприлюднили на своєму сайті розроблені «Сівертексом» техумови для цих наметів, у яких прямо вказано, що вони мають виготовлятись з брезенту по артикулу російського заводу «Владтекс».

Єдиний конкурент – запорізьке ТОВ «Торговий дім «МІК Трейд» Сергія Шаповалова пропонувало на 1-4% нижчі ціни, але його відхилили. Фірма надала висновок Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення  щодо відповідності зразка-свідка  нормативним документам та зразку-еталону «Сівертексу». Однак Управління  виконання договорів Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомило, що «МІК Трейду» висновок на надавався.

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