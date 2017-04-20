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Адвокат Демчини хоче паспортні дані журналістів «Наших грошей», які розкопали «горіхову» історію замголови СБУ

20 Квітня 2017

До керівника громадської організації «ТОМ 14» Дениса Бігуса надійшов адвокатський запит із вимогою надати особисті дані журналістів, які готували сюжет про оборудки заступника голови СБУ Павла Демчини. Також адвокат хоче аби Бігус розкрив паспортні дані власників інших сайтів. Про це повідомляється на сайті «Bihus.info».

Адвокат Демчини вимагає надати дані,  зокрема «відомості про місце реєстрації/проживання, паспортні дані та актуальні засоби зв’язку» не тільки журналістів-авторів сюжету, але й власників сайтів www.bihus.info, www.zik.ua, www.nashigroshi.org, і навіть тих, хто надає цим сайтам доменні імена.

У запиті вказано що причиною інтересу стало розслідування Аліси Юрченко «СБУ у пошуках хробака зупинило експорт горіхів» про оборудки заступника голови СБУ Павла Демчини.

«На переконання сторони захисту прав та законних інтересів громадянина Демчини П.В., вказаний вище первинний аудіовізуальний твір та всі похідні від нього, містять завідомо недостовірну інформацію у формі фактичних тверджень, що принижують його гідність, честь та ділову репутацію», – йдеться у запиті.

Нагадаємо, восени 2015-го журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» з’ясували, що Павло Демчина у статусі заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ ініціював заходи, що призвели до зупинки експорту волоських горіхів під приводом наявності в них «карантинних організмів». У Державній фітосанітарній службі «Нашим грошам» повідомили, що жодного разу не фіксували в українських горіхах «карантинні організми».

Сам адвокат Дмитро Пурлінський знаходиться у Люстраційному списку Майдана як слідчий, який вів справи проти 9 активістів, звинувачених «в організації масових заворушень», а насправді жорстоко побитих «Беркутом», пишуть ЗМІ.

Крім того, раніше Пурлінський виступав адвокатом ПП «Офір» – фірми, замішаної в афері з викрадення цукру на 300 мільйонів з Агрофонду. Під час обшуку за цим провадженням у юридичній компанії «Студія Права», Дмитро Пурлінський звинувачував працівників НАБУ в тому, що їм «наплювати на закон».

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