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Поліція перевіряє, як для вінницької лікарні за 25 мільйонів купили медобладнання по завищеним на 10 мільйонів цінами

19 Квітня 2017

Поліція підозрює, що управління капітального будівництва Вінницької ОДА придбало у TOB «Вінницябуд» медичне устаткування для обласної лікарні ім. Пирогова за завищеними цінами, в результаті чого держбюджету було завдано шкоду на суму понад 10 млн грн. Про це свідчить ухвала Вінницький міського суду від 29 березня.

За даними слідства, у 2012 році управління ОДА придбало у «Вінницябуд» устаткування та обладнання для хірургічного корпусу ВОКЛ ім. М.І. Пирогова: реанімаційно-хірургічну систему лікувальних газів на основі рампи (виробництва Greggersen Gastechnik GmbH Germany) за 9,43 млн грн. та рентгено-хірургічну агіографічну систему INFX-8000V Infinix VF-i/SP (виробництва Toshiba Medical Systems Corporation, Японія) за 16,26 млн грн.

«Вінницябуд» придбало реанімаційно-хірургічну схему лікувальних газів на основі рампи у TOB «Профімед-Сервіс». Щоб легалізувати та конвертувати бюджетні кошти, службові особи «Профімед-Сервіс» уклали угоду з ПП «Київмедсервіс», яке нібито поставило медобладнання із-за кордону.

Фактично поставка товару на «Київмедсервіс» була здійснена на підставі зовнішньоекономічних контрактів з чеською фірмою «MZ Liberec» та виписаних нею інвойсів на загальну суму 154,9 тис євро (станом на 2012 рік 1,52 млн грн).

Проте для митного оформлення службові особи  «Київмедсервісу» надали інший контракт щодо покупки та поставки цього ж медобладнання, який нібито був укладений з іншим продавцем – компанією «Carmell Invest LLP». Сума контракту вже склала $1,21 млн (9,67 млн грн.). У подальшому «Київмедсервіс» реалізував товар «Профімед-сервіс» на 600 тис грн. дешевше, ніж придбало за кордоном, що, на думку слідства, підтверджує фіктивність зовнішньоекономічної операції.

Крім того, «Профімед-Сервіс» за аналогічною схемою легалізації грошей імпортував рентгено-хірургічну агіографічну систему на суму $1,92 млн грн. (15,36 млн грн). Продавцем цього медобладнання також виступила «Carmell Invest LLP». Фактичним же його продавцем та постачальником була «Toshiba medical systems Europe» (Нідерланди), a покупцем – «Профімед-сервіс». Господарських відносин «Carmell Invest LLP» та «Toshiba medical systems Europe» не мали. Крім того, слідчі встановили, що середня ринкова вартість японської рентгенохірургічної антіографічної системи становить 1,01 млн євро (станом на 2012 рік 11,15 млн грн).

Суд задовольнив клопотання СУ ГУ Нацполіції у Вінницькій області, які розслідують кримінальне провадження № 12017020000000090 від 03.03.2017, і надав їм дозвіл на проведення огляду хірургічного корпусу обласної лікарні та доступ до документів «Вінницябуд» та «Київмедсервіс».

Керівником ТОВ «Вінницябуд» є Володимир Гігінеішвілі. Він разом з ПрАТ «Компанія з управління активами «Національний резерв» Олега Лиховида та Світлани Лиховид є засновниками фірми.

Власником та директором TOB «Профімед-Сервіс» є Михайло Божко. Засновниками ПП «Київмедсервіс» є Михайло та Людмила Шабанови, керівник Кирило Твердохліб.

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