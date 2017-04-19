Під виглядом іноземних інвесторів парковки Дніпра відійшли оточенню «порошенківського» директора КП

КП «Міськавтопарк» уклало угоди про облаштування та п’ятирічне обслуговування трьох парковок в центрі Дніпра з ТОВ «Паркт Сервіс Группе», керівництво якого пов’язане з директором комунального підприємства.

Про це пише Ольга Фоменко в виданні «Бюро.UA Дніпро».

В вересні минулого року директор комунального підприємства «Міськавтопарк» (Дніпро) Сергій Писаренко повідомив, що міська влада веде переговори з інвесторами з Європи про обслуговування парковок. В кінці грудня міська рада прийняла нові правила паркування, які повинні були б допомогти залученню іноземних інвесторів.

В березні Департамент транспорту і зв’язку Дніпровської міськради провело тендер з визначення операторів обслуговування та утримання парковок по вулиці Шмідта (район ринку «Озерка) та на площах Привокзальній і Герої Майдану, 1 (навпроти ТРЦ «Пасаж»). Це три найбільш вигідні з комерційно точки зору ділянки в Дніпрі.

Оголошення про торги офіційно не було оприлюднене на сайтах місцевої влади, воно вийшло в друкованій версії дніпровській газеті «Наш город».

На конкурс подали свої пропозиції тільки дві фірми – харківське ПП «Перипротект» та ТОВ «Паркт Сервіс Группе». Перша фірма подала пропозицію тільки на один лот, але програла, і договір було укладено з «Паркт Сервіс Группе».

Ця фірма була зареєстрована через місяць після публічних заяв дніпровських чиновників про пошук іноземних інвесторів для міських парковок. Співзасновником «Паркт Сервіс Группе» є кіпрська компанія «Кефлірот лімітед», яка зареєстрована за місцем масової реєстрації юросіб в Нікосії.

Керівником «Паркт Сервіс Групп» вказаний мешканець Дніпропетровської області Сергій Кириченко. Він очолив фірму за три дні того, як її визнали переможцем тендеру з обслуговування паркомісць. До того він водієм-хіміком в МНС.

До нього фірму очолював Сергій Королевич. І він, і його наступник у мережі Facebook є френдами з керівником «Міськатопарк» Писаренком. Всі вони втрьох в 2015 році балотувалися в депутати Індустріальної райради Дніпра від БПП.

В останній квартал 2016 року новий директор «Паркт Сервіс Группе» отримував дохід в КС «Союз-Дніпро», куди раніше вкладав свої гроші і Писаренко.

З самого початку «Паркт Сервіс Группе» була зареєстрована в Дніпрі на площі Героїв майдану, 1. Там же знаходиться і КП «Міськавтопарк». Сам директор комунального підприємства Писаренко виправдовується, що саме умовою торгів було, щоб сервер переможця знаходився поруч з КП. Таким чином, фірма зареєструвалася за однією адресою з комунальниками ще до офіційної перемоги в тендері.

Загалом, минулого року загальна сума паркового збору до бюджетів Дніпра та КП «Міськавтопарк» склала 3,31 млн грн. Хоча в попередні три роки вона перевищувала 5,54 млн грн.

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