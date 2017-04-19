«Нафтогаз» виграв 4 мільярди «Укртрансгазу» на техногаз, Злочевський виграв 1,3 мільярди з найдешевшим паливом

Переможцями перших в історії відкритих торгів ПАТ «Укртрансгаз» на постачання технологічного газу виявились п’ять компаній, найбільше підрядів виграв державний «Нафтогаз України». Відповідні дані оприлюднено в системі «Прозорро».

Весь тендер було розбито на десять однакових лотів по 218 млн кубометрів, три лоти з різних причин не відбулись, торги пройшли 18-19 квітня по семи лотам.

Найбільшим переможцем став ПАТ «НАК «Нафтогаз України». Держкомпанія виграла три лоти на загальну суму 4,12 млрд грн. з ціною газу 6 196, 6 296 і 6 396 грн. за тисячу кубометрів (тут і далі всі тендерні суми і ціни без ПДВ).

По одному лоту виграли приватні фірми ТОВ «Еру трейдінг» (1,35 млрд грн., 6 204 грн./ткубм), ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» (1,29 млрд грн. 5 920 грн./ткубм), «Trafigura Ukraine» (1,35 млрд грн., 6 192 грн./ткубм), ТОВ «Газоторгова компанія» (1,33 млрд грн. 6 103 грн./ткубм).

Номер лоту в тендері Переможець аукціону Вартість перемоги (без ПДВ) Ціна за тисячу кубометрів (без ПДВ) 218000 Програвші конкуренти №2 ТОВ «Еру трейдінг» 1 352 655 940 6 204 «Нафтогаз України» (1 394 328 000), «Trafigura Ukraine» (1 372 000 000) №3 ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 1 394 328 000 6 396 «Група «УМВБ» (1 472 000 000) №4 ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» 1 290 560 000 5 920 «Нафтогаз України» (1 350 728 000) №5 ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 1 372 528 000 6 296 «Група «УМВБ» (1 394 000 000) №6 ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 1 350 728 000 6 196 «Trafigura Ukraine» (1 374 000 000) «Енергетична нафтогазова компанія» (1 394 546 000) №8 «Trafigura Ukraine» 1 350 000 000 6 192 «Нафтогаз України» (1 350 728 000) «Еру Трейдінг» (1 393 000 000) №9 ТОВ «Газоторгова компанія» 1 330 500 000 6 103 «Нафтогаз України» (1 350 000 000)

(Дані про усіх учасників тендеру у таблиці в кінці тексту)

Лише найдорожча з отриманих на тендері цін 6 396 грн./ткубм відповідає квітневому прайс-листу «Нафтогазу». Але у прайсі це ціна за газ по передоплаті, а тендер «Укртрансгазу» проводився на умовах оплати газу до 25 числа наступного місяця, тобто по постоплаті. Таким чином «Нафтогаз», запропонувавши на тендері вказані ціни, вперше вийшов за рамки свого прайсу, що слугував орієнтиром і для інших учасників ринку.

Тепер «Укртрансгза» має прийняти рішення про визнання переможців аукціонів і укласти з ними угоди на поставку. В умовах передбачено надання переможцями тендеру банківської гарантії виконання зобов’язання у розмірі 5% від суми угоди – ці кошти «Укртрансгаз» забере собі у випадку, якщо постачальник зірве поставки газу вже після підписання угоди.

Ціна за газу без урахування податку на додану вартість, в період травень-грудень 2017 року для кожного місяця передачі газу (CP) визначається за формулою:

CP = РCP x Kc / Kb + (Avg NCG DA – NCG bas) x 10,35 x Kc,

де:

1) Avg NCG DA – розраховується, як сума котирувань NCG DA за кожний календарний день в період з 1 по 25 число включно місяця передачі газу, розділена на 25 (двадцять п’ять);

2) NCG bas – означає ціну природного газу, опубліковану за день до дати проведення електронного аукціону у Джерелі Котирувань в Євро/МВт·год, яка розраховується як середньоарифметичне між цінами «Bid» та «Offer», які опубліковані під заголовком “NCG Price Assessment: BOM”. Якщо за день до проведення електронного аукціону не відбувалася публікація Джерела Котирувань, то у такому випадку використовується відповідна інформація з останнього опублікованого Джерела Котирувань;

3) NCG DA – означає ціну природного газу кожного календарного дня на дату її визначення за принципом день вперед в Євро/МВт·год:

– якщо дата визначення ціни є день опублікування Джерела Котирувань, NCG DA розраховується як середньоарифметичне між цінами «Bid» та «Offer» для такого дня, які опубліковані під заголовком «NCG Price Assessment: Day-ahead» у Джерелі Котирувань у день, що безпосередньо передує даті визначення ціни;

– якщо дата визначення ціни не є днем публікування Джерела Котирувань, NCG DA розраховується як середньоарифметичне між цінами «Bid» та «Offer» для такого дня, які опубліковані під заголовком «NCG Price Assessment: Weekend» у Джерелі Котирувань у день, що безпосередньо передує даті визначення ціни;

4) Kb – офіційний курс гривні до євро встановлений Національним банком України, що діє на дату проведення електронного аукціону;

5) Kc – офіційний курс гривні до євро встановлений Національним банком України, що діє на 25 число місяця передачі газу.

Нагадаємо, у попередні три роки постачальником технологічного газу для «Укртрансгазу» був лише «Нафтогаз України».

На січень-квітень 2017 року держкомпанія була обрана по переговорній процедурі на поставку 1,6 млрд кубометрів на суму 13,40 млрд грн.

У 2016 році «Укртрансгаз» уклав угоду з «Нафтогазом» на поставку 1,84 млрд кубометрів газу і потім ця угода пролонговувалась на початок 2017 року. Тоді «Укртрансгаз» не допустив до участі низку дрібних конкурентів.

У 2015 році «Укртрансгаз» замовляв «Нафтогазу» 1,83 млрд грн. по переговорній процедурі.

У 2013 році «Нафтогаз» обирався постачальником технологічного також без конкуренції і та угода неодноразово пролонговувалась після Майдану.

У 2012 році єдиний раз постачальником технологічного газу була обрана приватна фірма ТОВ «Лідергаз» з угрупування, фронтменом якого виступав Сергій Курченко. Тоді «Нафтогаз» без пояснення причин просто не подав заявку на постачання газу «Укртрансгазу».

Докладніше про хронологію замовлень у статті «Секретний газ «Нафтогазу».

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