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На волю відпустили «бурштинщика», який за словами генпрокурора ще досі нібито знайомиться зі справою

19 Квітня 2017

На волі опинився  старший інспектор Кузнецовського відділу поліції Анатолій Смолянець, який був єдиним із шести фігурантів «бурштинової» справи, чиї прізвища фігурували у пресі. Про це «Нашим грошам» повідомило джерело у прокуратурі.

Смолянець – єдиний, по кому винесено вирок з цих фігурантів. За даними сайту «Судова влада», вирок по Смолянцю постановлено Печерським районним судом столиці 17 лютого 2017 року.

За даними джерела, поліцейський отримав 5 років умовно та мусить відшкодувати  державі близько $20 тисяч збитків.

Смолянець міг сісти на строк до 12 років. Його звинувачували у створенні злочинної організації, вчиненні злочину групою осіб, отриманні хабаря $40 тис, порушенні правил охорони або використання надр. У липні 2016 Смолянцю було повідомлено про підозру. У підозрі було вказано, що Смолянець у період з січня по липень 2016 року на території Рівненської області брав участь у злочинній організації, яка займалася незаконним видобутком бурштину-сирцю.

Чим керувався суд, коли змусив відшкодувати Смолянця лише $20 тис., невідомо. За даними «Наших грошей», що минулого року правоохоронці обшукували кафе дружини Смолянці і вилучили там $ 83 тис.

Генпрокурор Юрій Луценко 18 квітня повідомив,  що Смолянець нібито і досі продовжує знайомитись зі справою. Хоча дані про винесення вироку поліцейському оприлюднені на державному сайті «Судова влада» ще у лютому. Самого вироку у Єдиному реєстрі судових рішень немає з невідомих причин немає.

За словами Луценка, у «бурштиновій» справі до кримінальної відповідальності притягнули  31 людину. Зі слів генпрокурора, 12 бригадирів старателів визнали свою вину і дали показання на організаторів. А 13 рядових копачів підписали угоди зі слідством.

– Завдяки підписанню угод державі повернено 2 мільйони гривень, – заявив Юрій Луценко.

В той же час, додав генпрокурор, шестеро організаторів «бурштинової» мафії знайомляться з результатами слідства. У тому числі це Андрій Боровик, Вадим Топольський, Вадим Федорук, а ще колишній працівник правоохоронних органів Андрій Гаврилюк.

Ці громадяни разом зі Смолянцем фігурували у статті «Наших грошей» «Комахи покидають бурштиновий полон» про те, що гучні затримання по бурштинові справі закінчилися гучним пшиком.

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