Мер Бучі, по якому йде слідство за роздачу лісу, оформив продаж елітного Mercedes за 5% ціни автівки

Мер Бучі (Київська область) Анатолій Федорук вказав в декларації продаж Mercedes-Bens GL-500 2013 року випуску за 140 тис грн, що майже в 20 разів менше його ринкової вартості.

Про це пише «Громади Приірпіння».

На сайтах оголошень вартість такого авто становить біля 90 тис євро, або майже 2,6 млн грн.

Попри факт продажу автівки в декларації, Федорук продовжує їздити на роботу на тому ж Mercedes-Bens GL-500. Але вже з іншими номерами.

Із транспортних засобів Федорук вказав у декларації також Lexus RX 350 2010 року випуску, яку, за повідомленнями ЗМІ, на початку квітня було викрадено.

Як повідомлялося, з минулого року мер Бучі Федоруку був під домашнім арештом та носив електронний браслет. За інформацією Генпрокурора Юрія Луценка, Федоруку інкриміновано незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду вартістю понад 100 млн грн.

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