НОВИНИ

19.04.2017

«Нафтогаз» виграв 4 мільярди «Укртрансгазу» на техногаз, Злочевський виграв 1,3 мільярди з найдешевшим паливом

Київський онкодиспансер замовив золедронову кислоту у Багрія вчетверо дорожче від академіків

Під виглядом іноземних інвесторів парковки Дніпра відійшли оточенню «порошенківського» директора КП

Мер Бучі, по якому йде слідство за роздачу лісу, оформив продаж елітного Mercedes за 5% ціни автівки

Кожем’якін позичив 9 мільйонів у бізнес-партнера аваківців та фірташівців

Авіаквитки для персоналу «Євробачення» обійдуться у 20 мільйонів

Буковинський інтернат та Донецьке училище ім.Бубки замовили найдорожчий меновазин

На волю відпустили «бурштинщика», який за словами генпрокурора ще досі нібито знайомиться зі справою

Поліція перевіряє, як для вінницької лікарні за 25 мільйонів купили медобладнання по завищеним на 10 мільйонів цінами

18.04.2017

Вперше в історії «Нафтогаз» програв приватній фірмі мільярд на поставку техногазу для «Укртрансгазу»

Котвіцького безкоштовно охороняє Нацполіція, Грановського – СБУ

Мерія Полтави на чолі з Мамаєм придбала нову Toyota Camry за мільйон

У Хусті замовили атерокард вдвічі дорожче за МОЗівський «роздріб»

«Генерал-єнакієвські» розіграли 27 мільйонів на харчування дітей-чорнобильців Рівненщини

Чиновників Кернеса підозрюють у привласненні коштів на реконструкції вуличного освітлення за 4 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Кожем’якін позичив 9 мільйонів у бізнес-партнера аваківців та фірташівців

19 Квітня 2017

Голова комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін («Батьківщина») задекларував  отримання позички від Сергія Пробилова в сумі 8,88 млн грн.

Таке повідомлення про суттєві зміни в майновому стані нардеп вніс до своєї декларації.

Сергій Пробилов в 2007-2012 роках був помічником іншого нардепа з фракції «Батьківщини» Віталія Данилова, який вів бізнес разом з Ігорем Котвіцьким, безпосереднім бізнес-партнером Арсена Авакова.

Пробилов входить до керівних органів шведської компанії «Misen Energy AB», представляючи там інтереси її акціонера – «Blankbank Investment Ltd».

«Misen Energy AB» через своє дочірнє підприємство «Misen Enterprises AB» володіють ТОВ «Карпатигаз» – найбільшим оператором спільної діяльності з державним підприємством ПАТ «Укргазвидобування».

Інші акціонери «Misen Energy AB» пов’язані з Дмитром Фірташом, депутатами «Оппоблоку» Юрієм Бойком та Сергієм Льовочкіним та з розшукуваним лідером мафії Семеном Могилевичем.

Раніше у «Карпатигазі» працював юристом Іван Петухов, якого у 2015 році призначили заступником міністра юстиції. Міністром юстиції є соратник Авакова по «Народному фронту» Павло Петренко.

В 2015 році «Карпатигаз» повідомило, що готує міжнародний позов проти держави Україна на $3 млрд. Претензії стосуються «дискримінаційних» рентних платежів для нафтогазовидобувних компаній. У відповідь «Укргазвидобування» в 2016 року заявило про подачу позову до Стокгольмського арбітражу про розірвання договору про спільну діяльність з компаніями «Карпатигаз» і «Misen Enterprises AB», а також про відшкодування ними збитків.

В декларації про доходи за 2016 рік Кожем’якін вказав, що його сім’я не займається бізнесом. В володінні Кожем’якіних дві квартири, одну з яких вартістю 3 млн грн. депутату минулого року подарувала його дружина, яка працює на парламентському телеканалі «Рада». Також у власності сім’ї два гаражі в Києві, будинок та земля в Крюківщині біля столиці, та нежитлове приміщення в Криму.  Депутат задекларував, що готівкою разом з дружиною він тримає $251 тис, 5 тис євро та 435 тис грн. Банківських рахунків не має.

Сім’я володіє коштовними авто: Lexus GX460 2011 р.в., Toyota Land Cruiser 2008 р.в. та Lexus RX350 2009 р.в. Вартість перших двох машин на дату набуття вказана в сумі 50 тис грн, а вартість останньої – 1 грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Федерація дзюдо України до Насірова: донецький авторитет і СБУ
18 Квітня 2017

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші
14 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

19.04.2017

Дніпро Під виглядом іноземних інвесторів парковки Дніпра відійшли оточенню «порошенківського» директора КП

Київщина Мер Бучі, по якому йде слідство за роздачу лісу, оформив продаж елітного Mercedes за 5% ціни автівки

Рівне На волю відпустили «бурштинщика», який за словами генпрокурора ще досі нібито знайомиться зі справою

Вінниця Поліція перевіряє, як для вінницької лікарні за 25 мільйонів купили медобладнання по завищеним на 10 мільйонів цінами

18.04.2017

Полтава Мерія Полтави на чолі з Мамаєм придбала нову Toyota Camry за мільйон

Рівне «Генерал-єнакієвські» розіграли 27 мільйонів на харчування дітей-чорнобильців Рівненщини

Харків Чиновників Кернеса підозрюють у привласненні коштів на реконструкції вуличного освітлення за 4 мільйони

Київ Суддя замовчав в декларації збільшення будинку в Козині

17.04.2017

Одеса «Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

Київ Суд дозволив підлеглим Кличка не платити Бродському 3 мільйони за незмонтовані баскетбольні щити

Суми Оточення Святаша вкотре розіграло 42 мільйон на шкільні автобуси для Сумщини

14.04.2017

Харків Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші

Суми За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа у валюті подорожчала на 22%

Дніпро Одесити розділили з «укропівцем» два мільярди на дороги Дніпропетровщини

13.04.2017

Полтава Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ