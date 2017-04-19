Буковинський інтернат та Донецьке училище ім.Бубки замовили найдорожчий меновазин

Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки уклало угоду на придбання розчину місцевого знеболювального меновазину за ціною, що більше ніж на 40% перевищує середню по Україні.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшли 40 угод на придбання розчину меновазину для зовнішнього застосування (40 мл у флаконі), що були укладені медустановами і організаціями, починаючи з вересня минулого року.

Середня ціна препарату склала 4,95 грн за флакон. За найнижчою ціною (4,02-4,09 грн за флакон) замовники домовлялись із ТОВ «Своя аптека» (Харків). Але частіше за все (більше ніж у третини випадків) продавцем обирали ТОВ «БаДМ», яке пропонувало ціни як нижче середньої, так і суттєво вищі за неї.

З шести угод, які передбачали найвищу ціну розчину меновазину, п’ять були підписані саме з ТОВ «БаДМ», за ціною 6,47 грн за флакон.

Найвища ціна на препарат була зафіксована в угоді між Донецьким вищим училищем олімпійського резерву ім. С.Бубки і ФОП Моргунова Інна В’ячеславівна – 7,12 грн за флакон. За даними моніторингу «Наших грошей», раніше училище вже замовляло у цього ж ФОП Аевіт за рекордно високою ціною.

Донецьке вище училище олімпійського резерву ім.С. Бубки у вересні 2015р переїхало з окупованого Донецьку до українського Артемівська. Ним керує його директор з довоєнних часів Ігор Анушкевич. За минулий рік він задекларував 202,7 тис.грн зарплати, 42 тис. грн.. пенсії, 145 тис. грн від продажу рухомого майна та 260 тис.грн готівкою. Його дружина Тамара Анушкевич отримала майже 95 тис. грн.. зарплати в училищі, яким керує її чоловік. В неї також задекларовані 580 тис. грн.. готівкою. Крім того, вона є власницею житлового будинку (пл. 156 кв. м) і ділянки (пл.. 854 кв. м.) в окупованому Донецьку, недобудованої квартирі у Харкові (пл.. 90 кв. м) і двох авто Seat Leon і Suzuki Grand Vitara (2015 р. в.), сумарна вартість яких на момент придбання складала майже 1 млн. 114 тис. грн.

ФОП Моргунова Інна В’ячеславівна зареєстрована у с.Правдівка Костянтинівського району Донецької області.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки 7,12 ФОП Моргунова Інна В’ячеславівна 2016-12-02 КУ “Запорізький геріатричний пансіонат” Запорізької обласної ради 6,47 ТОВ “БаДМ” 2017-01-26 Жовтневий психоневрологічний інтернат 6,47 ТОВ “Бадм” 2016-10-12 КУ Сумської обласної ради Кролевецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів 6,47 ТОВ “БаДМ” 2017-02-14 Жовтневий психоневрологічний інтернат 6,47 ТОВ “БаДМ” 2016-09-07 КУ Липецький психоневрологічний інтернат… 6,47 ТОВ “БаДМ” 2017-03-14 Середня 4,95 …Тиврівський будинок-інтернат геріатричного профілю 4,17 ТОВ “БаДМ” 2017-02-02 КУ “Зміївський геріатричний пансіонат” 4,09 ТОВ “Своя аптека” 2017-03-14 Загальноосвітній навчальний заклад “Київський спортивний ліцей-інтернат” 4,03 ТОВ “СВОЯ АПТЕКА” 2016-12-05 Загальноосвітній навчальний заклад “Київський спортивний ліцей-інтернат” 4,03 ТОВ “СВОЯ АПТЕКА” 2016-12-05 Київський пансіонат ветеранів праці 4,02 ТОВ “Своя аптека” 2016-10-24

Що стосується меновазину у формі мазі (40 г в тубі), то тут також більше третини угод було укладено з ТОВ «БаДМ», в тому числі і угоду за найнижчою ціною. «БаДМ» зобов’язався продати препарат Верхівцевському психоневрологічному інтернату (Дніпропетровська обл.) за 17,84 грн за тубу. Але переважна більшість угод передбачали ціну від 27,57 до 32,29 грн за тубу. За найвищою ціною мазь вирішили придбати на Буковині. Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат (Чернівецька обл.) домовився з районним комунальним підприємством “Кіцмань-Фарм” за 37,27 грн за тубу.

Директором РКП «Кіцмань-Фарм» є Олександра Семенюк. За минулий рік вона задекларувала 109,1 тис.грн зарплати і 34 тис. дол.. на банківських рахунках. Її чоловік Василь Семенюк отримав 53,5 тис.грн зарплати. Йому належить ВАЗ 2121 (1998 р.в.) та 7 тис.євро і 41,5 тис. грн. на банківських рахунках. Жодної нерухомості Олександра Семенюк не задекларувала.

КП «Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат» очолює Вадим Костащук.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору КП “Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат” 37,27 РКП “Кіцмань-Фарм” 2016-11-18 КЗО “”КОТОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР” ДОР” 34,39 ФОП ПОПОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 2017-01-18 Староприлуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 33,34 ТОВ “Техмедсервіс-ТМС” 2016-10-08 Середня 30,45 Загальноосвітній навчальний заклад “Київський спортивний ліцей-інтернат” 27,88 ТОВ “СВОЯ АПТЕКА” 2016-12-05 КЗ “Верхівцевський психоневрологічний інтернат” Дніпропетровської обласної ради” 27,57 ТОВ “Бадм” 2016-10-20 КЗ “Верхівцевський психоневрологічний інтернат” ДОР” 17,84 ТОВ “БаДМ” 2017-03-06

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