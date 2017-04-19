НОВИНИ

19.04.2017

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Київський онкодиспансер замовив золедронову кислоту у Багрія вчетверо дорожче від академіків

Під виглядом іноземних інвесторів парковки Дніпра відійшли оточенню «порошенківського» директора КП

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Буковинський інтернат та Донецьке училище ім.Бубки замовили найдорожчий меновазин

На волю відпустили «бурштинщика», який за словами генпрокурора ще досі нібито знайомиться зі справою

Поліція перевіряє, як для вінницької лікарні за 25 мільйонів купили медобладнання по завищеним на 10 мільйонів цінами

18.04.2017

Вперше в історії «Нафтогаз» програв приватній фірмі мільярд на поставку техногазу для «Укртрансгазу»

Котвіцького безкоштовно охороняє Нацполіція, Грановського – СБУ

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У Хусті замовили атерокард вдвічі дорожче за МОЗівський «роздріб»

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25.01.2017

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Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Авіаквитки для персоналу «Євробачення» обійдуться у 20 мільйонів

19 Квітня 2017

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 13 квітня уклало угоду з ТОВ «Тікетс.Юей» про послуги з організації авіаперевезень для пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» на 20,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про перевезення осіб, задіяних у підготовці та проведенні конкурсу. Сплата здійснюється за фактично надані послуги, що становить собою фактичну вартість квитка за тарифами авіаперевізника та сервісний збір підрядника в розмірі 0,96 грн. за купівлю та перебронювання кожного квитка. Договір діятиме до 30 червня.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та нагальність потреби.

Засновниками львівської фірми «Тікетс.Юей» є компанія «Тікетс Тревел Нетворк Гмбх» (Австрія) і ПрАТ «Київське агентство повітряних сполучень «Кий Авіа», а кінцевими бенефіціарами – директор Андрій Інгульський, Сергій Кравець і Володимир Шпак.

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