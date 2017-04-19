Авіаквитки для персоналу «Євробачення» обійдуться у 20 мільйонів

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 13 квітня уклало угоду з ТОВ «Тікетс.Юей» про послуги з організації авіаперевезень для пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» на 20,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про перевезення осіб, задіяних у підготовці та проведенні конкурсу. Сплата здійснюється за фактично надані послуги, що становить собою фактичну вартість квитка за тарифами авіаперевізника та сервісний збір підрядника в розмірі 0,96 грн. за купівлю та перебронювання кожного квитка. Договір діятиме до 30 червня.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та нагальність потреби.

Засновниками львівської фірми «Тікетс.Юей» є компанія «Тікетс Тревел Нетворк Гмбх» (Австрія) і ПрАТ «Київське агентство повітряних сполучень «Кий Авіа», а кінцевими бенефіціарами – директор Андрій Інгульський, Сергій Кравець і Володимир Шпак.

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