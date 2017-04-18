Вперше в історії «Нафтогаз» програв приватній фірмі мільярд на поставку техногазу для «Укртрансгазу»

ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і ТОВ «Еру трейдінг» 18 квітня вийшли переможцями перших в історії аукціонів на постачання технологічного газу для «Уктрансгазу» на суму 1,39 і 1,35 млрд грн. відповідно. Відповідні дані оприлюднені в системі «Прозорро».

Вся закупівля очікуваною вартістю 16,72 млрд грн. була розбита на десять однакових лотів по 218 млн кубометрів кожен на умовах оплати спожитого газу до 25 числа наступного місяця. «Укртрансгаз» вперше вимагає від потенційних постачальників надання банківської гарантії виконання зобов’язання у розмірі 5% від суми угоди – ці кошти «Укртрансгаз» забере собі у випадку, якщо постачальник зірве поставки газу вже після підписання угоди.

У першому лоті змагались «Нафтогаз» і ТОВ «УМВБ». Засновниками фірми є фінансист Олександр Гінзбург, ТОВ «КУА «Ізі Лайф» і вірґінський офшор «FTN Monitor Limited». Фірмі належить 49% акцій ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (УМВБ).

«УМВБ» відразу встановило свою заявку на рівні очікуваної ціни лота 1,67 млрд грн. Держкомпанія відразу встановила ціну 1,39 мрлд грн. Це відповідає ціні 6396 грн. за тисячу кубометрів з ПДВ. У квітневому прайс-листі «Нафтогазу» це відповідає ціні без ПДВ для промислових споживачів на умовах .

В ході аукціону «УМВБ» знизило свою пропозицію до 1,47 млрд грн., однак стартову заявку «Нафтогазу» це не перебило.

У другому лоті змагались «Нафтогаз», ТОВ «Еру трейдінг» і світовий газовий трейдер «Trafigura Ukraine». Тут «Нафтогаз» повторив свою заявку з раніше виграного лоту 1,39 млрд грн. і у подальшому не знижував її. А конкуренти пішли далі і обидва впали по ціні нижче держкомпанії – «Трафігура» до 1,37 млрд грн., «Еру трейдінг» до 1,35 млрд грн.

Згідно статуту «Еру трейдінг», учасниками цього ТОВ є «Еру файненс лтд» (Кіпр) з 99,9% часткою у статутному капіталі і ТОВ «Енергетичні ресурси України». Кінцевими бенефіціарами кіпрської фірми у ЄДРЮО вказані киянин Ярослав Стефанович Мудрий, американець Дейл Веслі Перрі і прописаний у Києві громадянин США Андрій Фаворов.

Тепер «Укртрансгаз» має офіційно визначити переможця і провести 19 квітня ще п’ять лотів у цьому тендері.

Раніше два лоти було відмінено через відсутність заявок взагалі. По всім іншим лотам подав заявки «Нафтогаз» та низка інших компаній.

5 квітня «Укртрансгаз» скасував ще один лот через недопуск до участі в тендері ТОВ «Газпостач-Черкаси». Фірма не надала забезпечення тендерної пропозиції, відтак «Нафтогаз» лишився єдиним учасником і відкриті торги по цьому лоту довелось скасовувати.

Засновниками ТОВ «Газпостач-Черкаси» через ТОВ «Союзкапітал» є кияни Василь Задорожний і Ольга Тарабан. Раніше співвласницею фірми також була Ірина Онищенко. Тарабан у 2014 році була довіреною особою кандидата в народні депутати Марії Яковлєвої, керівника та співзасновника фірми «Укрнафтагазенерго», помічниці нардепа Олександра Домбровського (БПП), який є близьким до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

У свою чергу вищезгадана Ірина Онищенко є власницею ТОВ «Енергетична нафтогазова компанія». А ця компанія на нинішньому тендері «Укртрансгазу» намагалась не допустити до участі світового трейдера «Trafigura». На думку української фірми, іноземна фірма неправильно вказала технічні параметри газу, який збирається постачати. АМКУ у цьому питанні став на бік замовника і допустив «Трафігуру» до участі в торгах.

Нагадаємо, у попередні три роки постачальником технологічного газу для «Укртрансгазу» був лише «Нафтогаз України».

На січень-квітень 2017 року держкомпанія була обрана по переговорній процедурі на поставку 1,6 млрд кубометрів на суму 13,40 млрд грн.

У 2016 році «Укртрансгаз» уклав угоду з «Нафтогазом» на поставку 1,84 млрд кубометрів газу і потім ця угода пролонговувалась на початок 2017 року. Тоді «Укртрансгаз» не допустив до участі низку дрібних конкурентів.

У 2015 році «Укртрансгаз» замовляв «Нафтогазу» 1,83 млрд грн. по переговорній процедурі.

У 2013 році «Нафтогаз» обирався постачальником технологічного також без конкуренції і та угода неодноразово пролонговувалась після Майдану.

У 2012 році єдиний раз постачальником технологічного газу була обрана приватна фірма ТОВ «Лідергаз» з угрупування, фронтменом якого виступав Сергій Курченко. Тоді «Нафтогаз» без пояснення причин просто не подав заявку на постачання газу «Укртрансгазу».

Докладніше про хронологію замовлень у статті «Секретний газ «Нафтогазу».

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