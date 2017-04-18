У Хусті замовили атерокард вдвічі дорожче за МОЗівський «роздріб»

Протягом останніх місяців медичні установи і організації укладали угоди на купівлю атерокарду, який використовують для профілактики проявів атеротромбозу, за цінами що щонайменше на 17% перевищують оптово-відпускну ціну, встановлену Міністерством охорони здоров’я. І як правило закупівельні ціни є більшими за роздрібну ціну, визначену МОЗом.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

МОЗ визначив оптово-відпускну ціну на атерокард у таблетках (75 мг, №40) на рівні 89,20 грн за упаковку, а роздрібну – 120,74 грн за упаковку.

Проте лише Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни уклав угоду за ціною менше МОЗівського роздрібу. Він домовився з місцевим ТОВ «Вілла-Фарм» про купівлю препарату за 104,45 грн за упаковку.

В усіх інших випадках ціна була значно вищою (як правило, вона коливалася між 174,80 ті 175,06 грн за упаковку).

Безперечними рекордсменами з дорожнечі стали установи з Хусту (Закарпатська обл.). Хустська районна лікарня домовилася з ТОВ «Хустфарм» за ціною 184,85 грн за упаковку, а Відділ охорони здоров’я Хустської райдержадміністрації уклала угоду з тією ж фірмою ще дорожче – за 201,91 грн за упаковку.

ТОВ «Хустфарм» зареєстровано в м.Хуст. Має двох засновників: Вікторію Дудчак і Василя Кузьму. Останній є також керівником фірми. Вікторія Дудчак – дружина Сергія Дудчака, який раніше сам входив до складу засновників. Сергій Дудчак є директором КП «Центральна районна аптека №12», а також співвласником і директором ТОВ «Аптека №12».

Відділ охорони здоров’я Хустської РДА очолює Віктор Бабич. Згідно його щорічній декларації в минулому році він отримав 66,4 тис. грн.. за основним місцем роботи та 14,7 тис.грн. за сумісництвом за медичну практику у Хустській районній лікарні. Він також задекларував 2 ділянки (512 кв. м. у Хусті і 600 кв.м. у с.Іза Хустського району), будинок (пл.227 кв. м) і автівку Citroen Berlin 60 (2006 р. в.).

Головним лікарем Хустівськой районной лікарні є Володимир Роман. За минулий рік він задекларував 112,7 тис. грн. зарплати, 60,3 тис. пенсії і 7,5 тис.грн отримані за сумісництвом (як консультант) у підприємстві «Роман» Міжнародної ліги українських інвалідів-інтелектуалів «Софія». Його дружина отримала близько 35,5 тис. грн. зарплати у Хустській районній лікарні і районній поліклініці та 18,2 тис.грн пенсії. Подружжя володіє кількома земельними ділянками у Хусті, Хустському і Ужгородському районах області (заг. пл. 4,7 тис. кв. м.) і будинком у Хусті (пл.. 124,8 кв. м.). У Володимира Романа є також Mercedes-Benz С 180 (2002 р. в.) і Toyota Prado 2.7 (2007 р. в.).

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору Відділ охорони здоров’я Хустської РДА 201,91 ТОВ «Хустфарм» 2017-02-22 Хустська районна лікарня 184,85 ТОВ «Хустфарм» 2017-02-20 Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 175,06 ПП «Себ-Фармація» 2016-12-01 Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 175,04 ПП «Себ-Фармація» 2016-12-01 ЛПЗ «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» 174,80 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-02-08 КЗ «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» 174,80 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-01-30 КЗ «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» 174,80 ТОВ «БАДМ» 2017-01-30 КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» 165,40 ТОВ «ВЕНТА ЛТД» 2016-12-01 Роздрібна ціна МОЗ 120,74 ОКУ «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» 104,45 ТОВ «Вілла-Фарм» 2017-03-14 Оптово-відпускна ціна МОЗ 89,20

Що стосується закупівель атерокарду в таблетках по 75мг, №10, то жодна медична установа останнім часом не уклала угоду за цінами нижчими за роздрібну, визначену МОЗ – 31,13 грн за упаковку. Найнижчу ціну було зафіксовано в угоді Покровської Центральної районної лікарні на Дніпропетровщині з ТОВ «БаДМ» – 47,42 грн за упаковку. Найвищу ціну, що більше ніж в 1,8 разу перевищувала МОЗівський роздріб, узгодили на Донеччині. Новогродівська міська лікарня уклала угоду з ПНВП «Галіс» за 56,91 грн за упаковку. Згідно моніторингу «Наших Грошей», ця ж угода передбачала закупівлю за рекордно високою ціною сальбутамолу-інтелі.

ПНВП «ГАЛІС» зареєстроване у м.Краматорськ Донецької області. Його засновником і керівником є Леонід Габінський. Як писали «Наші гроші», саме з цією фірмою Камишівський психоневрологічний інтернат (Донецька обл.) домовився про купівлю фуросеміду за ціною майже вдвічі вищою від середньої ціни по закупівлях інших лікарень.

В.о. головного лікаря КЛПУ Новогродівська центральна міська лікарня є Раїса Вороновська. За минулий рік вона задекларувала майже 101 тис.грн. зарплатні та трохи більше 21 тис. грн пенсії.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору КЛПУ Новогродівська центральна міська лікарня 56,91 ПНВП ГАЛІС 2017-03-07 ДЗ «СМСЧ №1» МОЗ України 49,21 ТОВ «БаДМ» 2016-11-14 ДЗ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України» 48,25 ТОВ «ПАНІ АПТЕКА» 2016-11-02 КЗ «Покровська ЦРЛ «ДОР» 47,42 ТОВ «БаДМ» 2016-12-02 Роздрібна ціна МОЗ 31,13 Оптово-відпускна ціна МОЗ 23,00

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