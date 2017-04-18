Суддя замовчав в декларації збільшення будинку в Козині

Реальна площа будинку судді Київського апеляційного суду Олександра Сліпченка більша в декілька разів від тієї, яку він вказав в декларації.

Про це йдеться в розслідуванні Євгенії Моторевської в програмі «Слідство.Інфо».

Суддя записав, що в його власності знаходиться будинок площею 100 кв м.

Насправді, Сліпченко провів будівельні роботі і розширив будинок, внаслідок чого його реальні розміри зросли в декілька разів.

Суддя стверджує, що по цьому факту його перевіряла Вища кваліфікаційна комісія суддів України, і ніяких порушень не виявила.

Сліпченко також в 2013 році отримав від держави квартиру в Києві, це службове житло він відсудив. Сліпченко був одним з 18 суддів Апеляційного суду Київської області, які подали позов, вимагаючи від держави службове житло. Печерський суд цей позов задовольнив, пізніше його підтвердив Європейський суд.

Під час судового процесу Сліпченко був власником будинку в Козині біля столиці.

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