НОВИНИ

18.04.2017

Вперше в історії «Нафтогаз» програв приватній фірмі мільярд на поставку техногазу для «Укртрансгазу»

Котвіцького безкоштовно охороняє Нацполіція, Грановського – СБУ

Мерія Полтави на чолі з Мамаєм придбала нову Toyota Camry за мільйон

У Хусті замовили атерокард вдвічі дорожче за МОЗівський «роздріб»

«Генерал-єнакієвські» розіграли 27 мільйонів на харчування дітей-чорнобильців Рівненщини

Чиновників Кернеса підозрюють у привласненні коштів на реконструкції вуличного освітлення за 4 мільйони

Монополіст Згуровський отримав половину підрядів на друк студентських квитків від початку «Прозорро»

Суддя замовчав в декларації збільшення будинку в Козині

Новогродівська лікарня замовила сальбутамол за найвищою ціною в Україні

Продавець насосних установок для АЕС на 98 мільйонів приховав їх складові через інтелектуальну власність

17.04.2017

«Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

Суд дозволив підлеглим Кличка не платити Бродському 3 мільйони за незмонтовані баскетбольні щити

«Енергоатом» застрахувався у ядерного пулу за 186 мільйонів

Оточення Святаша вкотре розіграло 42 мільйон на шкільні автобуси для Сумщини

14.04.2017

Росія віддає монополію на автогаз фірмам Курченка з харківсько-ДНРівським корінням, одна з яких вже фігурує у кримінальній справі

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Суддя замовчав в декларації збільшення будинку в Козині

18 Квітня 2017

Реальна площа будинку судді Київського апеляційного суду Олександра Сліпченка більша в декілька разів від тієї, яку він вказав в декларації.

Про це йдеться в розслідуванні Євгенії Моторевської в програмі «Слідство.Інфо».

Суддя записав, що в його власності знаходиться будинок площею 100 кв м.

Насправді, Сліпченко провів будівельні роботі і розширив будинок, внаслідок чого його реальні розміри зросли в декілька разів.

Суддя стверджує, що по цьому факту його перевіряла Вища кваліфікаційна комісія суддів України, і ніяких порушень не виявила.

Розбудований будинок Сліпченка

Сліпченко також в 2013 році отримав від держави квартиру в Києві, це службове житло він відсудив. Сліпченко був одним з 18 суддів Апеляційного суду Київської області, які подали позов, вимагаючи від держави службове житло. Печерський суд цей позов задовольнив, пізніше його підтвердив Європейський суд.

Під час судового процесу Сліпченко був власником будинку в Козині біля столиці.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Федерація дзюдо України до Насірова: донецький авторитет і СБУ
18 Квітня 2017

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші
14 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

18.04.2017

Полтава Мерія Полтави на чолі з Мамаєм придбала нову Toyota Camry за мільйон

Рівне «Генерал-єнакієвські» розіграли 27 мільйонів на харчування дітей-чорнобильців Рівненщини

Харків Чиновників Кернеса підозрюють у привласненні коштів на реконструкції вуличного освітлення за 4 мільйони

Київ Суддя замовчав в декларації збільшення будинку в Козині

17.04.2017

Одеса «Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

Київ Суд дозволив підлеглим Кличка не платити Бродському 3 мільйони за незмонтовані баскетбольні щити

Суми Оточення Святаша вкотре розіграло 42 мільйон на шкільні автобуси для Сумщини

14.04.2017

Харків Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші

Суми За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа у валюті подорожчала на 22%

Дніпро Одесити розділили з «укропівцем» два мільярди на дороги Дніпропетровщини

13.04.2017

Полтава Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

Київщина Медзаклади на Київщині вподобали найдорожчий кофеїн

12.04.2017

Дніпро Криворізька лікарня домовилася з комунальними фармацевтами про платифілін вдвадорога

Львів Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

Херсон Херсонський губернатор виділив 30 гектарів фірмі свого помічника

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ