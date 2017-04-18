Продавець насосних установок для АЕС на 98 мільйонів приховав їх складові через інтелектуальну власність

18 Квітня 2017
ДП «НАЕК «Енергоатом» 12 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Компанія Тітал» мобільних насосних установок на 97,78 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До осені на Запорізьку та Хмельницьку АЕС поставлять дев’ять мобільних насосних установок і два автомобілі підвищеної прохідності (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).
Постачальник завантажив технічні описи і розрахунки вартості як конфіденційні документи, назвавши їх своєю інтелектуальною власністю. Відтак виробник і марка вантажівок та інші деталі невідомі.
Ціна угод на 0,2% нижча від очікуваної вартості, яка становить 98,00 млн грн.
Єдиним конкурентом було ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Контакт», яке не знижувало ціну, на відміну від переможця. Фірма належить директору Мартіну Оганесяну і ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кант» Анатолія Куделіна і Валерія Проскудіна.
На торги за одним із двох лотів прийшло ТОВ «Білтім» Наталії Мариновської, але його не допустили до аукціону через невідповідності технічних описів пропонованих шасі КрАЗ-6322 і причепів МАЗ-857100-5010.
Власниками «Компанії Тітал» є киянин Павло Брицький і Петро Брицький, професор кафедри історії України Чернівецького національного університету.
Ця фірма була співзасновником ТОВ «Дозор» разом із «Благодійний фонд сприяння державній пожежній охороні міста Києва», що заснували Ігор Немировський і Анатолій Косар. Останній в 2003-2006 роках працював начальником Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві. Пов’язані з його родичами фірми отримали ліцензії ДСНС на посередницькі послуги з передачі тривожних сигналів про пожежу. Із 2010 року він очолює Управління екологічної політики та техногенної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України.
|Станція
|Найменування
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. з ПДВ
|Строк поставки
|Блок №3 ЗАЕС
|Мобільна насосна установка МНУ-500 БВ для підживлення басейну витримки
|1
|11 105 274
|10-31 травня
|Мобільна насосна установка МНУ-500 ПГ для підживлення парогенератору
|1
|10 898 196
|Мобільна насосна установка МНУ-500 ББ для заповнення бризкального басейну
|1
|11 094 360
|Блоки №1-2 ХАЕС
|Мобільна насосна установка МНУ-500 для підживлення та охолодження басейну витримки на двохосьовому причепі
|2
|9 822 132
|червень (блок №1)
|серпень (блок №2)
|Мобільна насосна установка МНУ-500 для підживлення парогенераторів на двохосьовому причепі
|2
|10 036 836
|червень (блок №1)
|серпень (блок №2)
|Мобільна насосна установка МНУ-500 для підживлення бризкальних басейнів на двохосьовому причепі
|2
|10 025 520
|червень (блок №1)
|серпень (блок №2)
|Автомобіль підвищеної прохідності для причепа
|2
|2 457 591
|червень
|серпень
Tеги | Авто, Атом, Обладнання