НОВИНИ

18.04.2017

Продавець насосних установок для АЕС на 98 мільйонів приховав їх складові через інтелектуальну власність

17.04.2017

«Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

Суд дозволив підлеглим Кличка не платити Бродському 3 мільйони за незмонтовані баскетбольні щити

«Енергоатом» застрахувався у ядерного пулу за 186 мільйонів

Оточення Святаша вкотре розіграло 42 мільйон на шкільні автобуси для Сумщини

14.04.2017

Росія віддає монополію на автогаз фірмам Курченка з харківсько-ДНРівським корінням, одна з яких вже фігурує у кримінальній справі

НАЗК заховало декларації підлеглих Луценка та Матіоса

Апеляція: слідчий суддя незаконно задовольнила скаргу адвоката Мартиненка по «атомній» справі НАБУ

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші

Директора філії «Укртрансгазу» прокуратура вважає причетним до виводу 340 мільйонів через тендери

Оточення Журила розіграло 24 мільйони комбінату Журила на соду, дещо дорожчу від лютого

За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа у валюті подорожчала на 22%

Одесити розділили з «укропівцем» два мільярди на дороги Дніпропетровщини

«Приватбанк» під час рефінансування НБУ роздав невигідні кредити пов’язаним фірмам, що призвело до 370 мільйонів боргу – ГПУ

Одесити відкликали скаргу в АМКУ щодо відеонагляду на «Євробаченні» за 16 мільйонів від дружини екс-голови СБУ

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Продавець насосних установок для АЕС на 98 мільйонів приховав їх складові через інтелектуальну власність

18 Квітня 2017

ДП «НАЕК «Енергоатом» 12 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Компанія Тітал» мобільних насосних установок на 97,78 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До осені на Запорізьку та Хмельницьку АЕС поставлять дев’ять мобільних насосних установок і два автомобілі підвищеної прохідності (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Постачальник завантажив технічні описи і розрахунки вартості як конфіденційні документи, назвавши їх своєю інтелектуальною власністю. Відтак виробник і марка вантажівок та інші деталі невідомі.

Ціна угод на 0,2% нижча від очікуваної вартості, яка становить 98,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Контакт», яке не знижувало ціну, на відміну від переможця. Фірма належить директору Мартіну Оганесяну і ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кант» Анатолія Куделіна і Валерія Проскудіна.

На торги за одним із двох лотів прийшло ТОВ «Білтім» Наталії Мариновської, але його не допустили до аукціону через невідповідності технічних описів пропонованих шасі КрАЗ-6322 і причепів МАЗ-857100-5010.

Власниками «Компанії Тітал» є киянин Павло Брицький і Петро Брицький, професор кафедри історії України Чернівецького національного університету.

Ця фірма була співзасновником ТОВ «Дозор» разом із «Благодійний фонд сприяння державній пожежній охороні міста Києва», що заснували Ігор Немировський і Анатолій Косар. Останній в 2003-2006 роках працював начальником Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві. Пов’язані з його родичами фірми отримали ліцензії ДСНС на посередницькі послуги з передачі тривожних сигналів про пожежу. Із 2010 року він очолює Управління екологічної політики та техногенної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Станція Найменування Кількість, шт. Ціна, грн./шт. з ПДВ Строк поставки
Блок №3 ЗАЕС Мобільна насосна установка МНУ-500 БВ для підживлення басейну витримки 1 11 105 274 10-31 травня

 
Мобільна насосна установка МНУ-500 ПГ для підживлення парогенератору 1 10 898 196
Мобільна насосна установка МНУ-500 ББ для заповнення бризкального басейну 1 11 094 360
Блоки №1-2 ХАЕС Мобільна насосна установка МНУ-500 для підживлення та охолодження басейну витримки на двохосьовому причепі 2 9 822 132 червень (блок №1)
серпень (блок №2)
Мобільна насосна установка МНУ-500 для підживлення парогенераторів на двохосьовому причепі 2 10 036 836 червень (блок №1)
серпень (блок №2)
Мобільна насосна установка МНУ-500 для підживлення бризкальних басейнів на двохосьовому причепі 2 10 025 520 червень (блок №1)
серпень (блок №2)
Автомобіль підвищеної прохідності для причепа 2 2 457 591 червень
серпень

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Федерація дзюдо України до Насірова: донецький авторитет і СБУ
18 Квітня 2017

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші
14 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

17.04.2017

Одеса «Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

Київ Суд дозволив підлеглим Кличка не платити Бродському 3 мільйони за незмонтовані баскетбольні щити

Суми Оточення Святаша вкотре розіграло 42 мільйон на шкільні автобуси для Сумщини

14.04.2017

Харків Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші

Суми За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа у валюті подорожчала на 22%

Дніпро Одесити розділили з «укропівцем» два мільярди на дороги Дніпропетровщини

13.04.2017

Полтава Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

Київщина Медзаклади на Київщині вподобали найдорожчий кофеїн

12.04.2017

Дніпро Криворізька лікарня домовилася з комунальними фармацевтами про платифілін вдвадорога

Львів Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

Херсон Херсонський губернатор виділив 30 гектарів фірмі свого помічника

Дніпро Екс-заступник Коломойського виграв 97 мільйонів рідного департаменту ОДА на вулицю Кривого Рогу

11.04.2017

Вінниця Прибуток екс-нардепа з 44 мільйонів за ремонт військових літаків – удвічі вищий від зарплат робочих

Київщина Прокуратура перевірить довідку промислової палати, використану для отримання півмільйона відкату

Київ Статки прокурора Дмитруня перевірятиме прокуратура, у якій працює його дружина

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ