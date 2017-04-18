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Новогродівська лікарня замовила сальбутамол за найвищою ціною в Україні

18 Квітня 2017

Новогродівська центральна міська лікарня (Донецька обл) стала єдиним медичним закладом в Україні, що уклав угоду на купівлю сальбутамолу-інтелі, який використовують у комплексній терапії хворих на бронхіальну астму, за ціною, що перевищує роздрібну ціну, визначену Міністерством охорони здоров’я.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Майже 90% угод на купівлю сальбутамолу-інтелі (інгаляція під тиском, суспензія, 100 мкг/доза по 200 доз у балоні) було укладено за ціною нижчою за оптово-відпускну визначену МОЗ – 60,00 грн. за упаковку. Найдешевше замовити препарат вдалося Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Шевченківського району м.Києва у ТОВ «МВВ-Інструментс» – 52,10грн за упаковку.

Лише у 9 випадках медустанови уклали угоду за ціною вищою за оптово-роздрібну, визначену МОЗом, але погодитися на ціну вище за МОЗівський роздріб (81,21 грн за упаковку) дозволили собі лише на Донеччині.

Новогродівська центральна міська лікарня домовилася про купівлю сальбутамолу-інтелі з ПНВП «ГАЛІС» за ціною 88,00 грн.

ПНВП «ГАЛІС» зареєстроване у м.Краматорськ Донецької області. Його засновником і керівником є Леонід Габінський. Як писали «Наші гроші», саме з цією фірмою Камишівський психоневрологічний інтернат (Донецька обл.) домовився про купівлю фуросеміду за ціною майже вдвічі вищою від середньої ціни по закупівлях інших лікарень.

В.о. головного лікаря КЛПУ Новогродівська центральна міська лікарня є Раїса Вороновська. За минулий рік вона задекларувала майже 101 тис.грн. зарплатні та трохи більше 21 тис. грн пенсії.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору
КЛПУ Новогродівська центральна міська лікарня 88,00 ПНВП ГАЛІС 2017-03-07

 
Роздрібна ціна МОЗ 81,21    
Лупаревський психоневрологічний інтернат 70,63 ТОВ “БаДМ” 2017-02-07
Одеська установа виконання покарань УДПтС України в Одеській області (№21)… 65,62 ПП “САНА КО” 2016-12-21
Оптово-відпускна ціна МОЗ 60,00    
…ДУ “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області” 55,27 ТОВ “БАДМ-Б” 2017-01-20
КЗ “Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6” 53,16 ТОВ “ВЕНТА. ЛТД” 2017-02-21
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №3” Шевченківського району міста Києва 52,10 ТОВ “МВВ-Інструментс”, мережа аптек “Мировая Аптека” 2016-11-21

 

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