НОВИНИ

18.04.2017

Вперше в історії «Нафтогаз» програв приватній фірмі мільярд на поставку техногазу для «Укртрансгазу»

Котвіцького безкоштовно охороняє Нацполіція, Грановського – СБУ

Мерія Полтави на чолі з Мамаєм придбала нову Toyota Camry за мільйон

У Хусті замовили атерокард вдвічі дорожче за МОЗівський «роздріб»

«Генерал-єнакієвські» розіграли 27 мільйонів на харчування дітей-чорнобильців Рівненщини

Чиновників Кернеса підозрюють у привласненні коштів на реконструкції вуличного освітлення за 4 мільйони

Монополіст Згуровський отримав половину підрядів на друк студентських квитків від початку «Прозорро»

Суддя замовчав в декларації збільшення будинку в Козині

Новогродівська лікарня замовила сальбутамол за найвищою ціною в Україні

Продавець насосних установок для АЕС на 98 мільйонів приховав їх складові через інтелектуальну власність

17.04.2017

«Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

Суд дозволив підлеглим Кличка не платити Бродському 3 мільйони за незмонтовані баскетбольні щити

«Енергоатом» застрахувався у ядерного пулу за 186 мільйонів

Оточення Святаша вкотре розіграло 42 мільйон на шкільні автобуси для Сумщини

14.04.2017

Росія віддає монополію на автогаз фірмам Курченка з харківсько-ДНРівським корінням, одна з яких вже фігурує у кримінальній справі

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Монополіст Згуровський отримав половину підрядів на друк студентських квитків від початку «Прозорро»

18 Квітня 2017

Із 1 серпня 2016 року по 10 квітня 2017 року в системі «Прозорро» були опубліковані договори про виготовлення студентських та учнівських квитків на суму 9,15 млн грн.

Половина цих коштів, або 4,53 млн грн. дісталася ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій».

У якості інформаційно-технічного адміністратора «НДІ ПІТ» укладає і продовжує договори на користування інформаційно-виробничою системою «Освіта», без якої його конкуренти не можуть виготовляти квитки. Нещодавно АМКУ оштрафував компанію за зловживання монополією на цьому ринку і порекомендував МОН розмежувати її функції як адміністратора ІВС «Освіта» і як вузла ІВС «Освіта», який сам виготовляє квитки.

Акціонерами «НДІ ПІТ» є ректор Київського політехнічного інституту Михайло Згуровський та керівники фірми Валентин Прокоф’єв, Віктор Бобовкін і Юрій Воробйов.

Зі значним відривом по 11% тендерного пирога «відкусили»:

  • 1,01 млн грн. – ТОВ «Регіональний центр «Студсервіс» Володимира Саленкова і Катерини Броніної;
  • 1,00 млн грн. – СП «Макрохем Україна» Валентина Шпака і Галини Шпак-Левенберг;
  • 0,98 млн грн. – ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Обласний Дніпропетровський Центр Прикладних Інформаційних Технологій» Сергія Переяслова та Євдокії Ревнівцевої;

Ще 10%, або 912 тис грн. отримали вищі навчальні заклади, які самостійно налагодили друк квитків і виконують замовлення інших. Це Запорізький національний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка, Одеська морська академія та Львівська політехніка.

Крім того, 4% припало на замовлення ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» пластикових карток із чип-модулем Visa Classic Smart «Електронний студентський квиток» і «Електронний учнівський квиток» у ТОВ «Підприємство «Пластик Карта» на 335 тис грн. Ціна за одиницю в цьому випадку була найвищою – 72,89 грн./шт.

Решта замовлень – 4%, або 388 тис грн. – припала на низку зовсім дрібних підрядників.

Ціни квитків за найбільшою угодою кожного з вищеназваних підрядників

Підрядник Замовник Ціна, грн./шт.
ТОВ «Підприємство «Пластик Карта» ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 72,89
Одеська морська академія Одеський національний медичний університет 72,00
ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» Національний університет харчових технологій 68,04
Львівська політехніка Львівський державний університет внутрішніх справ 64,80
Запорізький національний університет Державний ВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 57,00
ТОВ «Регіональний центр «Студсервіс» Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова 54,00
Київський університет імені Бориса Грінченка Національний транспортний університет 44,40
СП «Макрохем Україна» Університет державної фіскальної служби України 42,55
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Обласний Дніпропетровський Центр Прикладних Інформаційних Технологій» Тернопільський національний економічний університет 38,99

Анна Сорока, “Наші гроші”

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Федерація дзюдо України до Насірова: донецький авторитет і СБУ
18 Квітня 2017

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші
14 Квітня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

18.04.2017

Полтава Мерія Полтави на чолі з Мамаєм придбала нову Toyota Camry за мільйон

Рівне «Генерал-єнакієвські» розіграли 27 мільйонів на харчування дітей-чорнобильців Рівненщини

Харків Чиновників Кернеса підозрюють у привласненні коштів на реконструкції вуличного освітлення за 4 мільйони

Київ Суддя замовчав в декларації збільшення будинку в Козині

17.04.2017

Одеса «Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

Київ Суд дозволив підлеглим Кличка не платити Бродському 3 мільйони за незмонтовані баскетбольні щити

Суми Оточення Святаша вкотре розіграло 42 мільйон на шкільні автобуси для Сумщини

14.04.2017

Харків Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші

Суми За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа у валюті подорожчала на 22%

Дніпро Одесити розділили з «укропівцем» два мільярди на дороги Дніпропетровщини

13.04.2017

Полтава Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

Київщина Медзаклади на Київщині вподобали найдорожчий кофеїн

12.04.2017

Дніпро Криворізька лікарня домовилася з комунальними фармацевтами про платифілін вдвадорога

Львів Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

Херсон Херсонський губернатор виділив 30 гектарів фірмі свого помічника

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ