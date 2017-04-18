Монополіст Згуровський отримав половину підрядів на друк студентських квитків від початку «Прозорро»

Із 1 серпня 2016 року по 10 квітня 2017 року в системі «Прозорро» були опубліковані договори про виготовлення студентських та учнівських квитків на суму 9,15 млн грн.

Половина цих коштів, або 4,53 млн грн. дісталася ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій».

У якості інформаційно-технічного адміністратора «НДІ ПІТ» укладає і продовжує договори на користування інформаційно-виробничою системою «Освіта», без якої його конкуренти не можуть виготовляти квитки. Нещодавно АМКУ оштрафував компанію за зловживання монополією на цьому ринку і порекомендував МОН розмежувати її функції як адміністратора ІВС «Освіта» і як вузла ІВС «Освіта», який сам виготовляє квитки.

Акціонерами «НДІ ПІТ» є ректор Київського політехнічного інституту Михайло Згуровський та керівники фірми Валентин Прокоф’єв, Віктор Бобовкін і Юрій Воробйов.

Зі значним відривом по 11% тендерного пирога «відкусили»:

1,01 млн грн. – ТОВ «Регіональний центр «Студсервіс» Володимира Саленкова і Катерини Броніної;

Володимира Саленкова і Катерини Броніної; 1,00 млн грн. – СП «Макрохем Україна» Валентина Шпака і Галини Шпак-Левенберг ;

Валентина Шпака і Галини Шпак-Левенберг 0,98 млн грн. – ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Обласний Дніпропетровський Центр Прикладних Інформаційних Технологій» Сергія Переяслова та Євдокії Ревнівцевої;

Ще 10%, або 912 тис грн. отримали вищі навчальні заклади, які самостійно налагодили друк квитків і виконують замовлення інших. Це Запорізький національний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка, Одеська морська академія та Львівська політехніка.

Крім того, 4% припало на замовлення ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» пластикових карток із чип-модулем Visa Classic Smart «Електронний студентський квиток» і «Електронний учнівський квиток» у ТОВ «Підприємство «Пластик Карта» на 335 тис грн. Ціна за одиницю в цьому випадку була найвищою – 72,89 грн./шт.

Решта замовлень – 4%, або 388 тис грн. – припала на низку зовсім дрібних підрядників.

Ціни квитків за найбільшою угодою кожного з вищеназваних підрядників

Підрядник Замовник Ціна, грн./шт. ТОВ «Підприємство «Пластик Карта» ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 72,89 Одеська морська академія Одеський національний медичний університет 72,00 ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» Національний університет харчових технологій 68,04 Львівська політехніка Львівський державний університет внутрішніх справ 64,80 Запорізький національний університет Державний ВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 57,00 ТОВ «Регіональний центр «Студсервіс» Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова 54,00 Київський університет імені Бориса Грінченка Національний транспортний університет 44,40 СП «Макрохем Україна» Університет державної фіскальної служби України 42,55 ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Обласний Дніпропетровський Центр Прикладних Інформаційних Технологій» Тернопільський національний економічний університет 38,99

Анна Сорока, “Наші гроші”

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