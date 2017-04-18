Монополіст Згуровський отримав половину підрядів на друк студентських квитків від початку «Прозорро»

18 Квітня 2017
Із 1 серпня 2016 року по 10 квітня 2017 року в системі «Прозорро» були опубліковані договори про виготовлення студентських та учнівських квитків на суму 9,15 млн грн.
Половина цих коштів, або 4,53 млн грн. дісталася ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій».
У якості інформаційно-технічного адміністратора «НДІ ПІТ» укладає і продовжує договори на користування інформаційно-виробничою системою «Освіта», без якої його конкуренти не можуть виготовляти квитки. Нещодавно АМКУ оштрафував компанію за зловживання монополією на цьому ринку і порекомендував МОН розмежувати її функції як адміністратора ІВС «Освіта» і як вузла ІВС «Освіта», який сам виготовляє квитки.
Акціонерами «НДІ ПІТ» є ректор Київського політехнічного інституту Михайло Згуровський та керівники фірми Валентин Прокоф’єв, Віктор Бобовкін і Юрій Воробйов.
Зі значним відривом по 11% тендерного пирога «відкусили»:
Ще 10%, або 912 тис грн. отримали вищі навчальні заклади, які самостійно налагодили друк квитків і виконують замовлення інших. Це Запорізький національний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка, Одеська морська академія та Львівська політехніка.
Крім того, 4% припало на замовлення ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» пластикових карток із чип-модулем Visa Classic Smart «Електронний студентський квиток» і «Електронний учнівський квиток» у ТОВ «Підприємство «Пластик Карта» на 335 тис грн. Ціна за одиницю в цьому випадку була найвищою – 72,89 грн./шт.
Решта замовлень – 4%, або 388 тис грн. – припала на низку зовсім дрібних підрядників.
Ціни квитків за найбільшою угодою кожного з вищеназваних підрядників
|Підрядник
|Замовник
|Ціна, грн./шт.
|ТОВ «Підприємство «Пластик Карта»
|ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
|72,89
|Одеська морська академія
|Одеський національний медичний університет
|72,00
|ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій»
|Національний університет харчових технологій
|68,04
|Львівська політехніка
|Львівський державний університет внутрішніх справ
|64,80
|Запорізький національний університет
|Державний ВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
|57,00
|ТОВ «Регіональний центр «Студсервіс»
|Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
|54,00
|Київський університет імені Бориса Грінченка
|Національний транспортний університет
|44,40
|СП «Макрохем Україна»
|Університет державної фіскальної служби України
|42,55
|ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Обласний Дніпропетровський Центр Прикладних Інформаційних Технологій»
|Тернопільський національний економічний університет
|38,99
Анна Сорока, “Наші гроші”